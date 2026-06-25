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PREVENCIÓN SANITARIA

Sanidad refuerza con un médico el Centro de Vacunación Internacional de Zaragoza tras registrar cerca de 2.500 consultas hasta mayo

Tailandia, Kenia y Vietnam se posicionan como destinos principales entre los viajeros

Una enfermera administra una vacuna a un futuro viajero en el Centro de Vacunación Internacional de Aragón, en una imagen de archivo.

Una enfermera administra una vacuna a un futuro viajero en el Centro de Vacunación Internacional de Aragón, en una imagen de archivo. / Ángel de Castro

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Cristina García

Zaragoza

El Centro de Vacunación Internacional de Zaragoza cerró el mes de mayo habiendo realizado casi 2.500 consultas. Fueron en concreto 2.471 de las 8.000 que suelen hacerse de forma anual en todo Aragón, la mayoría de ellas -un 65%- concentradas en la capital aragonesa. Por eso, es previsible que la cifra crezca en los próximos meses y, si sigue la tendencia de años anteriores, la alta demanda ya haya dejado demoras para recibir las vacunas necesarias para viajar fuera del país.

Precisamente por eso, Sanidad ha reforzado la consulta de viajeros internacionales de Zaragoza y desde este lunes 22 de junio cuenta con un médico más. Con él son tres en el equipo más dos enfermeras. También Huesca y Teruel disponen de centros de vacunación internacionales en los que los ciudadanos reciben información de prevención sanitaria sobre el destino al que viajan y reciben las vacunas correspondientes. Ambos disponen de dos médicos y una enfermera para prestar este servicio.

Por la alta demanda registrada, Zaragoza estrenó el año pasado un segundo punto de vacunación internacional con el objetivo de reducir las demoras. Se puso en marcha el 7 de julio. Este gran número de solicitudes hace evidente la importancia de la previsión a la hora de pedir cita en estos centros. Además, desde Sanidad informan de que se necesita realizar esta solicitud al menos seis semanas antes de partir fuera del país "tanto para evitar esperas como para que las vacunas administradas puedan alcanzar el 100% de inmunidad en el momento del viaje".

Los destinos principales: Tailandia, Kenia y Vietnam

Como el año pasado, Tailandia, Kenia y Vietnam se mantienen entre los destinos más elegidos por los ciudadanos para viajar y conocer. Pero no son los únicos. A ellos se suman otros como Senegal y Colombia, en los que también muestran mucho interés los viajeros, que aprovechan las vacaciones o largos periodos de descanso para conocer sus culturas y recorrer sus calles.

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Al tratarse de destinos muy lejanos, y para garantizar la salud del viajero, estos centros no solo administran las vacunas necesarias sino que también ofrecen información y consejo médico preventivo adaptado al viajero y al país. Para ello se analiza el itinerario, la duración del viaje, las actividades previstas y el historial médico de la persona que va a hacer el recorrido para determinar los riesgos legales. Luego se pone la vacuna (o vacunas) necesarias y las que son muy recomendadas, y se receta y suministra la medicación preventiva adecuada.

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