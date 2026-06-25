La secretaria de Zapatero explicó al expresidente el pasado de Eloy Suárez (PP): "Nunca superó no gobernar en Zaragoza"

Gertrudis Alcaraz, la secretaria y persona de máxima confianza del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, informó a su jefe sobre Eloy Suárez, histórico del PP aragonés y hasta hace unas semanas presidente de la comisión del caso Koldo en el Senado, en la que compareció el propio Rodríguez Zapatero. La secretaria, citando a "Pilar", señala al también exsecretario general del PSOE que Suárez "nunca superó no gobernar en Zaragoza", en alusión a las elecciones municipales de 2011.

La fluida conversación entre Zapatero y su secretaria está ahora en manos de la Audiencia Nacional, que investiga al expresidente del Gobierno por su supuesta intervención en el rescate de la aerolína Plus Ultra y otras influencias en causas políticas y económicas por todo el mundo. La comunicación que cita al actual consejero delegado del Grupo de sociedades del Gobierno de Aragón señala a Suárez como "un hombre muy de partido y muy institucional". Un mensaje que se envió el 9 de marzo de 2026, justo una semana después de que Zapatero diera su versión de los hechos en la comisión Koldo del Senado.

"Piensa que la política ha de servir para algo, ser útil, pero hará siempre lo que diga el PP", afirma el mensaje de Gertrudis, que cita a "Pilar", que bien podría ser la actual secretaria general del PSOE Aragón. El mensaje continúa destacando que Suárez "puede parecer seco si no se le conoce, pero es correto". Y afirma que "ella", por la mencionada Pilar, "se llevaba bien" con el exsenador aragonés del PP.

Captura del mensaje enviado por Gertrudis Alcaraz a José Luis Rodríguez Zapatero sobre Eloy Suárez. / EL PERIÓDICO

El análisis sobre el pasado político de Suárez llega poco después. "Nunca superó no gobernar en Zaragoza", asevera Gertrudis, que analiza que el aspirante a la alcaldía de la capital aragonesa en 2011 "se quedó a un puñado de votos de la mayoría absoluta". La secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero dice que esa derrota política "le creó un trauma y acabó abandonando el ayuntamiento".

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Suárez rozó la alcaldía, que finalmente quedó en manos de Juan Alberto Belloch (PSOE), que revalidó la alcaldía gracias al apoyo de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. En 2015, Suárez volvió a ser candidato del PP a la alcaldía de Zaragoza, pero obtuvo un peor resultado y Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) acabó siendo el nuevo regidor. Poco después de esta segunda derrota electoral, el hoy consejero delegado de las empresas del Gobierno de Aragón dejó el consistorio de la capital aragonesa.