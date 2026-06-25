El secreto de Microsoft para reducir el consumo de agua en sus centros de datos en Aragón

Villamayor de Gállego, La Muela y Zaragoza capital son los lugares elegidos por el gigante Microsoft para levantar sus centros de datos en Aragón. Los tres complejos ocuparán cerca de 284 hectáreas: 57 en Zaragoza, donde ya están las máquinas haciendo los trabajos preliminares; más de 80 en Villamayor; y más de 146 en La Muela, que será el principal foco de su región 'cloud', la segunda de la tecnológica en España tras Madrid.

En estos momentos, Microsoft tiene asegurados 50 megavatios (MW) para cada uno de los tres campus, 150 en total, y su objetivo pasa por llegar a los 900, 300 en cada uno de ellos. Pero, para ello, necesita nuevos puntos de conexión a la red eléctrica, además de agua para poder refrigerar sus centros.

La pregunta del millón siempre es la misma cuando se habla de centros de datos: ¿cuánto consumirán? Desde la compañía insisten siempre en que entres sus propósitos está la gestión responsable del agua, "una prioridad" desde la construcción de sus primeros centros de datos a comienzos de los años 2000.

Aragón, una región clave para su desarrollo

España es un mercado clave para el desarrollo de estas infraestructuras. Ya lo han demostrado con su primeras región 'cloud' en Madrid y ahora pretenden hacerlo en Aragón con la construcción de tres grandes centros donde van a poner en práctica sus "innovaciones en eficiencia hídrica y gestión responsable del agua", según explica la compañía en su página web.

Maquinaria trabajando en la parcela donde se ubicarán los centros de datos de Microsoft en Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Según detallan, gracias a la innovación y a los avances en tecnologías de refrigeración, han mejorado cerca de un 90% el indicador de eficiencia en el uso de agua (WUE), medido en litros por kilovatio hora (L/kWh), desde los años 2000. Su consumo ha pasado de 2,3 L/kWh a 0,27 L/kWh en 2025, "sin dejar de dar respuesta a la creciente demanda de servicios en la nube y de inteligencia artificial", matizan. Ahora, en plena expansión en la comunidad aragonesa, pretenden seguir mejorando sus datos y se han marcado como objetivo reducir en un 40% el consumo de agua de aquí a 2030.

El año pasado, detallan, la compañía alcanzó un hito importante en su compromiso de ser water positive en 2030, al reponer más agua de la que utilizó en el conjunto de sus operaciones globales durante el año, desvinculando el crecimiento de los centros de datos del consumo de agua, mediante "prácticas de gestión responsables y resilientes de este recurso", así como el "despliegue de tecnologías de refrigeración cada vez más eficientes".

Nuevo sistema de refrigeración

En el año 2008 cambiaron de sistema y adopotaron la refrigeración por aire directo con apoyo evaporativo como estrategia principal en el conjunto de sus centros de datos. Este sistema les permite utilizar menos electricidad y hasta un 90% menos de agua que los sistemas tradicionales de refrigeración basados en agua. Esto sucede porque solo recurren a este bien escaso cuando la temperatura exterior supera los 29,4 °C.

En 2024, a

Imagen corporativa de Microsoft. / Servicio Especial

postaron por centro de datos optimizados para cargas de trabajo de inteligencia artificial que no consumen agua para la refrigeración durante su funcionamiento y será este enfoque el que van a aplicar en los complejos que impulsarán en Aragón. En concreto, incorporarán diseños de refrigeración en circuito cerrado —con tecnologías de refrigeración directa a nivel de chip— que permiten mantener la temperatura óptima sin necesidad de consumir agua durante su operación.

Actualmente, la compañía está explorando arquitecturas de refrigeración por zonas que permiten adaptar con mayor precisión los sistemas de refrigeración a las necesidades de los distintos tipos de hardware, mejorando la eficiencia y dando soporte a una combinación diversa de cargas de trabajo de IA y tradicionales.

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Por otro lado, desde Microsoft están impulsando proyectos para utilizar agua reciclada, reutilizada o no potable siempre que sea posible. Por ejemplo, los sistemas de captación de agua de lluvia ya están en funcionamiento en algunos centros de datos de Países Bajos, Suecia e Irlanda.