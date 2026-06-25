La tecnológica aragonesa Apser se consolida en la élite global de Amazon Web Services al alcanzar su novena competencia oficial

Apser, compañía aragonesa hiperespecializada en transformación digital a través de los servicios cloud de AWS, ha anunciado hoy que ha conseguido la AWS Migration and Modernization Competency otorgada por el propio gigante tecnológico. Este prestigioso sello reconoce la excelencia técnica y el sólido track record de la compañía, a la hora de automatizar y acelerar los procesos de migración y modernización de las aplicaciones críticas de sus clientes.

Con la obtención de este reconocimiento, Apser alcanza 9 competencias oficiales de AWS. Este logro sitúa a la firma aragonesa en una posición de liderazgo dentro del ecosistema de partners de la multinacional en España, certificando su capacidad para reducir costes de licenciamiento, optimizar el gasto operativo en infraestructuras Cloud y mejorar drásticamente el rendimiento, la agilidad y la resiliencia de los sistemas corporativos.

Doble hito tecnológico: Liderazgo en Migración e Inteligencia Artificial

La consecución de esta novena competencia coincide, además, con otro gran logro estratégico para la compañía: la obtención de la competencia en Agentic AI de AWS. Con este paso, Apser completa su especialización en AI Services Competency, lo que la capacita para desplegar de forma segura agentes autónomos de Inteligencia Artificial que no solo generan contenido, sino que razonan y actúan directamente sobre los procesos de negocio de las organizaciones.

“Estamos profundamente orgullosos de este doble hito, especialmente por lo que supone alcanzar nuestra novena competencia oficial de AWS”, señala Álex Casanovas, CEO de Apser. “La competencia en Migración y Modernización valida nuestro compromiso de eliminar el 'trabajo pesado' a las empresas, ayudándolas a evaluar su portfolio de aplicaciones y a transformar sus sistemas de información de forma eficiente y segura. Combinar esto con nuestra capacidad avanzada en IA Agéntica nos permite ofrecer a empresas y organizaciones un camino de transformación digital completo, robusto y sin fisuras”.

Validación del éxito en el mercado

El programa de competencias de AWS se diseñó para ayudar a los clientes a identificar de forma rápida y fiable a los partners de la industria con una profunda experiencia técnica y casos de éxito reales y contrastados. El riguroso proceso de auditoría superado por Apser garantiza que sus herramientas y metodologías mitigan los riesgos asociados a la migración y permiten a las empresas adoptar arquitecturas modernas nativas de la nube.

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A través de esta doble especialización, la tecnológica aragonesa sigue impulsando el tejido empresarial, demostrando que desde Aragón se lidera la innovación en arquitecturas de nube escalables, seguras y preparadas para el futuro de la Inteligencia Artificial corporativa.