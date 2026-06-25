Así se transforma una carretera nacional en avenida a menos de diez kilómetros de Zaragoza: nuevas aceras, un carril bici y un radar a la entrada

Utebo ya cuenta las horas para estrenar su nueva avenida que hace poco más de un año seguía siendo un tramo de la carretera nacional N-232 y que ha recibido una inversión millonaria para convertirse en un vial urbano más de este municipio ubicado a menos de diez kilómetros de Zaragoza. Su ejecución ha cumplido las expectativas de los vecinos y conductores en general, su estreno será el próximo martes, 30 de junio, y sus características la convierten en una de las obras más ambiciosas hechas por el Ministerio de Transportes en la provincia de Zaragoza.

La transformación de esta carretera nacional en avenida deja tras de sí grandes cifras que son inéditas para una localidad como Utebo por parte del Gobierno central. No se recuerda una cuantía similar desde la construcción de la estación de Cercanías, y de eso ya han pasado 18 años de su estreno.

La avenida nueva en Utebo cuenta con casi 12.000 metros cuadrados de acera. / Javier Río

En este caso, esos 8,2 millones de euros se reparten en 7,81 de la obra civil, 382.363,58 euros del presupuesto de vigilancia de las obras y 20.283,53 euros en expropiaciones de suelo. Todo para convertir este tramo multicarril en una avenida urbana de 1.960 metros de longitud.

El nuevo vial cuenta con cinco nuevas marquesinas de autobús en su recorrido. / Javier Río

Para dotarle de esa apariencia de vial urbano, se le ha dotado de un mobiliario que antes no tenía y que la asemeja a cualquier calle de la localidad o de cualquier gran ciudad. Tiene 149 luminarias led, 70 bancos repartidos por esos casi dos kilómetros, 57 papeleras y hasta 11.800 metros cuadrados de aceras donde antes solo había carriles, biondas, vallas metálicas y una medianda de casi 600 metros de longitud que separaba los dos carrilles por sentido que tenía.

Hasta 244 árboles en dos kilómetros

Además, se ha construido un carril bici de 820 metros de longitud, cinco nuevas marquesinas de autobús para esperar resguardados del frío y del calor en la parada, siete pasos de peatones cuando antes solo había una pasarela peatonal, hasta 13 estacionamientos para bicicletas, se han plantado un total de 244 árboles y 1.900 arbustos, y se han habilitado 14.000 metros cuadrados de zonas verdes.

Los operarios dan los últimos remates a la obra en la nueva avenida de Utebo antes de su estreno. / Javier Río

Todo se ha incorporado para hacer un radical cambio de imagen en un tramo de la N-232 que ha pasado a ser un vial urbano que pasará a formar parte del callejero de Utebo y bajo la titularidad de su ayuntamiento. Una transformación histórica en un tramo donde se han registrado graves accidentes en los últimos años y que ahora estará más controlado que nunca para que se circule a 50 km/h, ya que contará con un radar nuevo que sancionará a quien circule pensando que está en una vía interurbana y no en una calle más del municipio.