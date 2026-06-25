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Última hora del incendio de Tamarite de la Litera, en directo

El Gobierno de Aragón ha decidido el desalojo preventivo de Azanuy, Alins y Calasanz por la proximidad del incendio, que ya ha calcinado más de 1.000 hectáreas

Medios del Gobierno de Aragón y Miteco trabajan en la extinción de un incendio entre Tamarite y Alcampell

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  1. Un incendio calcina el restaurante La Junquera en Zaragoza
  2. Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
  3. Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
  4. El propietario del restaurante calcinado en Zaragoza: 'Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable
  5. Ya es oficial: adiós a una histórica travesía cerca de Zaragoza, la nueva avenida ya tiene fecha de apertura al tráfico
  6. Hasta cinco grados de diferencia: estos son los barrios más 'calientes' de Zaragoza
  7. Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
  8. Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes

En directo | Un incendio fuera de control en Tamarite obliga a desalojar tres pueblos y a confinar Fonz mientras el viento aviva el fuego que ya ha arrasado mil hectáreas

Llegan a Monzón las primeras familias desalojadas por el espectacular incendio en La Litera: "Aquello era irrespirable, había ceniza en cantidades industriales"

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El varapalo judicial a la concertación del Bachillerato de Azcón se lleva por delante la Ciudad del Cine en Giesa

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Zaragoza amplía el horario de la hostelería para la retransmisión de los partidos de España en el Mundial de Fútbol

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La Justicia de Aragón rechaza la vinculación de la inmigración "con el conflicto y la violencia"

Los jóvenes tienen que dedicar 7 años y medio de salario para poder pagarse una casa en Aragón

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La Aemet da por terminada la ola de calor en España pero no en Aragón: 40 grados el fin de semana

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