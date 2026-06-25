Última hora del incendio de Tamarite de la Litera, en directo

Los primeros desalojados llegan al pabellón de Monzón

El polideportivo municipal Los Olímpicos de Monzón se ha convertido en el lugar de acogida de las familias evacuadas por el espectacular incendio originado este jueves en la comarca de La Litera. Son más de 400 personas las que han sido desalojadas de Alins, Azanuy y Calasanz por el avance de las llamas y dos los municipios convertidos en lugar de acogida temporal hasta que pase el peligro, Peralta de la Sal y la localidad montisonense. Más información en el enlace.