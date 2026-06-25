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Última hora del incendio de Tamarite de la Litera, en directo
El Gobierno de Aragón ha decidido el desalojo preventivo de Azanuy, Alins y Calasanz por la proximidad del incendio, que ya ha calcinado más de 1.000 hectáreas
Los primeros desalojados llegan al pabellón de Monzón
El polideportivo municipal Los Olímpicos de Monzón se ha convertido en el lugar de acogida de las familias evacuadas por el espectacular incendio originado este jueves en la comarca de La Litera. Son más de 400 personas las que han sido desalojadas de Alins, Azanuy y Calasanz por el avance de las llamas y dos los municipios convertidos en lugar de acogida temporal hasta que pase el peligro, Peralta de la Sal y la localidad montisonense. Más información en el enlace.
ES-ALERT enviado a los habitantes de Fonz
Pasadas las siete de la tarde, desde el Gobierno de Aragón se ha confirmado que el 113 ha dado "orden de confinamiento al municipio de Fonz". Los habitantes de la citada localidad oscense han recibido un mensaje ES-ALERT en sus dispositivos móviles donde se les ha notificado del confinamiento preventivo.
El incendio se encuentra en Nivel 2
El Gobierno de Aragón ha activado poco antes de las 16.00 horas el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, Procinfo, en fase de emergencia, situación operativa 2, nivel 2. Además, debido a la intensidad del humo, se ha procedido al corte de la A-2216 entre Peralta y San Esteban. Hasta el lugar del fuego se han desplazado medios del Gobierno de Aragón, Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya.
Realojo de vecinos afectados
Los 55 vecinos de Calasanz están siendo realojados en Peralta de la Sal como medida preventiva por el incendio de Tamarite de la Litera
Fonz confinado
El 112 ha dado la orden de confinamiento del municipio de Fonz. Se aconseja cerrar puertas y ventanas para evitar afecciones por humo a niños y personas mayores.
Alcaldes de las zonas afectadas
El incendio forestal que se ha declarado sobre la 11.00 horas de este jueves en los términos municipales de Tamarite y Alcampell, comarca de La Litera, se dirige ahora hacia Fonz, según informa el alcalde de este segundo municipio, Joan Aurin. "Ha cogido la vertiente norte-oeste, por eso la complicación está ahora en Azanuy y se dirige hacia Fonz", ha indicado. El fuego, que ha arrasado más de 1.000 hectáreas, ha obligado a desalojar a 240 vecinos de Azanuy, Alins y Calasanz. Más información en el enlace.
El incendio ha comenzado a mitad de mañana
Las llamas han comenzado a las 11.30 horas de este jueves, 25 de junio, según han informado desde el Ejecutivo autonómico. La preocupación ha llegado al pleno de las Cortes de Aragón, donde varios diputados han enviado su solidaridad ante el "preocupante" avance del fuego"
Operativo
En estos momentos trabajan en la zona las brigadas helitransportadas de Boltaña, Bailo, Peñalba, Ejea y Teruel, además de un helicóptero de coordinación. También se han movilizado cuatro brigadas terrestres, cuatro autobombas, un director técnico de extinción, personal de apoyo al director de extinción —GADEX—, técnicos del Puesto de Mando Avanzado y dos puestos de Mando Avanzado.
Jorge Azcón se desplaza al puesto de mando
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha trasladado hasta el puesto de mando avanzado del 112 ubicado en el campo de fútbol de Alcampell, junto a varios mimbros de su Gobierno. También lo ha hecho el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.
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