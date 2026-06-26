REVISTA DE LA REHABILITACIÓN DE ARAGÓN
Aragón afronta el reto de renovar su parque de viviendas
EL PERIÓDICO edita la 'Revista de la Rehabilitación de Aragón 2026' para explicar las oportunidades disponibles y acercar al ciudadano las claves para rehabilitar con seguridad
La rehabilitación de viviendas ha dejado de ser una cuestión residual. Aragón encara una etapa decisiva en la que confluyen la presión normativa europea, el envejecimiento de su parque residencial, la necesidad urgente de ampliar la oferta de vivienda y una nueva oleada de ayudas públicas. La nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética de los edificios marca el horizonte: avanzar hacia un parque edificado con menor consumo, menos emisiones y mejores condiciones de habitabilidad.
El reto es especialmente relevante en una comunidad donde buena parte de las viviendas fueron construidas antes de que existieran criterios exigentes de eficiencia energética, accesibilidad o sostenibilidad. Edificios con problemas de aislamiento, instalaciones envejecidas, barreras arquitectónicas o necesidades de conservación conviven con una realidad social cada vez más evidente: falta vivienda asequible y existencia de inmuebles vacíos que podrían volver al mercado con una renovación. En este contexto, rehabilitar es también una forma de hacer política de vivienda, de revitalizar barrios, de cuidar los cascos urbanos y de ofrecer nuevas oportunidades al medio rural.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 abre una ventana importante para impulsar actuaciones de rehabilitación, accesibilidad, regeneración urbana y recuperación de viviendas vacías destinadas al alquiler social o asequible.
A estas líneas se suman programas de ayudas autonómicos y municipales, deducciones fiscales, mecanismos como los Certificados de Ahorro Energético. La clave ya no será esperar una única subvención, sino saber combinar ayudas, financiación, incentivos y ahorro energético para hacer viable cada actuación.
Pero rehabilitar exige hacerlo bien. Antes de iniciar una obra conviene contar con un diagnóstico técnico, conocer el estado real del edificio, planificar las fases, estudiar las ayudas disponibles y evitar decisiones precipitadas basadas solo en el precio o en la estética. Una intervención mal planteada puede impedir acceder a subvenciones, generar sobrecostes o dejar sin resolver los problemas de fondo.
Esta revista nace para explicar las oportunidades disponibles y acercar al ciudadano las claves para rehabilitar con seguridad.
Accede desde aquí a todos los contenidos de la Revista de la Rehabilitación de Aragón 2026
- El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: una oportunidad para rehabilitar
- Entrevista a María Pía Canals, directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón: " La rehabilitación energética moviliza empleo e inversión"
- Nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios: 2026, el año de la trasposición
- La conservación de los edificios: un aspecto esencial para la seguridad
- Errores frecuentes al rehabilitar
- Panorama actual de las ayudas y monetización en la rehabilitación de las viviendas
- Deducciones fiscales por rehabilitación energética: una oportunidad para ahorrar
- El Gobierno de Aragón destina 20 millones para la rehabilitación de 355 viviendas públicas en 167 municipios
- Un impulso histórico para la vivienda: Zaragoza destina 8 millones de euros a la rehabilitación reisdencial
- Rafael Gracia, presidente del Consejo de Colegios de la Arquitectura Técnica de Aragón: " Tenemos miles de viviendas que pueden mejorar significativamente"
- Ventanas Dikter: Confort y ahorro para renovar tu hogar o negocio
- FIG SL, soluciones técnicas de VMC para una rehabilitación eficiente y saludable
- Stren Fachadas: más de 15 años rehanilitando edificios con eficiencia y compromiso
- ¿Por qué contar con un arquitecto superior para rehabilitar tu vivienda?
- El arquitecto técnico: la figura clave para rehabilitar y cuidar de nuestros edificios
También puedes descargar la revista completa en papel en este enlace.
- Un incendio calcina el restaurante La Junquera en Zaragoza
- En directo | Un incendio fuera de control en La Litera obliga a desalojar tres pueblos y a confinar Fonz mientras el viento aviva el fuego que ya ha arrasado mil hectáreas
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