Aragón afronta el reto de renovar su parque de viviendas

La rehabilitación de viviendas ha dejado de ser una cuestión residual. Aragón encara una etapa decisiva en la que confluyen la presión normativa europea, el envejecimiento de su parque residencial, la necesidad urgente de ampliar la oferta de vivienda y una nueva oleada de ayudas públicas. La nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética de los edificios marca el horizonte: avanzar hacia un parque edificado con menor consumo, menos emisiones y mejores condiciones de habitabilidad.

El reto es especialmente relevante en una comunidad donde buena parte de las viviendas fueron construidas antes de que existieran criterios exigentes de eficiencia energética, accesibilidad o sostenibilidad. Edificios con problemas de aislamiento, instalaciones envejecidas, barreras arquitectónicas o necesidades de conservación conviven con una realidad social cada vez más evidente: falta vivienda asequible y existencia de inmuebles vacíos que podrían volver al mercado con una renovación. En este contexto, rehabilitar es también una forma de hacer política de vivienda, de revitalizar barrios, de cuidar los cascos urbanos y de ofrecer nuevas oportunidades al medio rural.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 abre una ventana importante para impulsar actuaciones de rehabilitación, accesibilidad, regeneración urbana y recuperación de viviendas vacías destinadas al alquiler social o asequible.

A estas líneas se suman programas de ayudas autonómicos y municipales, deducciones fiscales, mecanismos como los Certificados de Ahorro Energético. La clave ya no será esperar una única subvención, sino saber combinar ayudas, financiación, incentivos y ahorro energético para hacer viable cada actuación.

Pero rehabilitar exige hacerlo bien. Antes de iniciar una obra conviene contar con un diagnóstico técnico, conocer el estado real del edificio, planificar las fases, estudiar las ayudas disponibles y evitar decisiones precipitadas basadas solo en el precio o en la estética. Una intervención mal planteada puede impedir acceder a subvenciones, generar sobrecostes o dejar sin resolver los problemas de fondo.

Esta revista nace para explicar las oportunidades disponibles y acercar al ciudadano las claves para rehabilitar con seguridad.

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