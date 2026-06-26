El Gobierno de Aragón abona más de 3,6 millones de euros en ayudas de la PAC

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón abona este viernes un nuevo pago de ayudas de la Política Agraria Común, PAC, correspondientes a la campaña 2025, por importe total de 3.604.002,61 euros.

La mayor parte de este abono corresponde al pago final de la línea de ayudas destinadas a compromisos agroambientales para agricultura ecológica, con un importe de 3.210.254,62 euros. El pago incluye también ayudas destinadas a compromisos de gestión agroambiental en apicultura para la biodiversidad, por importe de 248.831,99 euros; ayudas para el mantenimiento de razas autóctonas españolas, por 20.456,84 euros; y un pago complementario de la ayuda asociada para ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne, por importe de 124.459,16 euros.

Detalle de los pagos

Las líneas abonadas este viernes son las ayudas destinadas a compromisos agroambientales para agricultura ecológica: 3.210.254,62 euros; ayudas destinadas a compromisos de gestión agroambiental en apicultura para la biodiversidad: 248.831,99 euros; ayudas destinadas a compromisos para el mantenimiento de razas autóctonas españolas, 20.456,84 euros; ayuda asociada para ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne, 124.459,16 euros.

El pago de la ayuda asociada de ovino y caprino tiene carácter complementario respecto al abono general ya realizado, e incluye expedientes que no pudieron incorporarse en aquel momento tras superar las comprobaciones correspondientes.

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Con este nuevo pago, el Departamento continúa abonando las distintas líneas de la PAC conforme se completan los controles y la tramitación de cada expediente. Estas ayudas llegan a agricultores y ganaderos vinculados a la agricultura ecológica, la apicultura, la ganadería extensiva y el mantenimiento de razas autóctonas, actividades con presencia directa en el territorio y con un papel importante en el futuro del medio rural.