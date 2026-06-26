Aragón entra en alerta rojo plus por el riesgo de incendios: estas son las principales restricciones

El Gobierno de Aragón ha activado este viernes la alerta rojo plus, el máximo nivel de emergencia por el riesgo de incendios en la comunidad autónoma. La decisión, anunciada desde la consejería de Interior poco antes del mediodía, se ha tomado desde el CECOPI que coordina las labores de extinción y respuesta contra el incendio de La Litera que ya ha arrasado miles de hectáreas. La alerta estará activa "al menos durante todo el fin de semana ante la previsión de altas temperaturas, baja humedad y viento cálido del sur", según ha informado la DGA en una nota de prensa.

En el mismo comunicado, el Gobierno de Aragón precisa que la alerta rojo plus se activará "mediante orden conjunta" y avanzad que "podrá implicar restricciones en actividades en zonas forestales durante el fin de semana". El propio Ejecutivo autonómico señala que está revisando "los eventos previstos para evaluar posibles limitaciones".

Desde el Gobierno aragonés se recuerda que la alerta rojo plus significa "aplicar las máximas restricciones para evitar incendios, limitando todas aquellas actividades que puedan generar fuego o chispas, especialmente en el entorno forestal".

Así, en esta situación, se prohíbe encender fuego en cualquier espacio abierto, áreas recreativas o zonas de acampada. También quedan suspendidas las quemas agrícolas, aunque anteriormente estuvieran autorizadas. La DGA recuerda que no se puede utilizar maquinaria "que pueda provocar chispas en el monte ni en su entorno cercano" y que se prohíben "los espectáculos con fuego o pirotecnia", además de "eventos deportivos o públicos en zonas forestales". Por último, la consejería de Interior recuerda que "se restringe el acceso con vehículos a motor a los montes, salvo para actividades esenciales".

Al mismo tiempo, la orden garantiza la continuidad de la actividad esencial. El sector agrario podrá seguir desarrollando tareas como siembra, riego, tratamientos, recolección o atención al ganado, así como el transporte de productos agrícolas.

Igualmente, se permiten actuaciones imprescindibles para el funcionamiento de los servicios básicos, como reparaciones urgentes en infraestructuras de energía, agua o telecomunicaciones, siempre que se adopten medidas de seguridad y se comuniquen previamente al 112.

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Con esta activación, el Gobierno de Aragón refuerza la prevención y aclara qué implica el nivel rojo plus: se paralizan las actividades de riesgo, pero se mantienen las imprescindibles para garantizar el funcionamiento del medio rural y los servicios básicos.