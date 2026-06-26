El Gobierno de España incrementa en 146 millones su aportación a Aragón para financiar la dependencia

El Gobierno de España destinará 146 millones de euros más entre 2026 y 2027 a Aragón para financiar el nivel mínimo de dependencia. Este es el principal efecto del decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció como "inversión histórica" para el cuidado de las personas necesitadas de este servicio. Un aumento a razón de más de 48 millones de euros este mismo año, en un crecimiento que alcanzará los 97 millones de incremento, respecto a las cantidades anteriores, en el ejercicio 2027. El incremento acerca al Gobierno central a aportar el 50% de los costes de la dependencia, tal y como marca la ley y ha sido un reclamo histórico de los Ejecutivos autonómicos.

El Gobierno de España pretende con este decreto "ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)" y supone "un importante incremento", según fuentes del Ejecutivo central, en las cantidades que desde el ministerio se transfieren cada mes a los Gobiernos autonómicos para prestar este servicio. Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, solo en el nivel mínimo, el Gobierno de España aportará 145.922.112 euros más a Aragón en los próximos ejercicios. Si no existiera esta ampliación, la aportación desde Madrid se quedaría en 96.360.072 euros.

La aportación para ese nivel mínimo en el ejercicio 2026 crecerá hasta los 145.000.776 euros, en un incremento que desde Derechos Sociales se calcula de 48.640.704 euros. Para el próximo curso, el Gobierno de España destinará 193.641.480 euros con la ampliación firmada en el real decreto, que supone un crecimiento de 97.281.408 euros.

Fuentes del propio ministerio recuerdan que la ampliación de las cuantías "entra en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio" y califican de "significativo" el aumento en grado III, o gran dependencia, y grado II, o dependencia severa. Los crecimientos en estos dos apartados llegan, según fuentes ministeriales, hasta el 138% y el 100% de incremento, respectivamente. "Sumados al 18% aplicado al grupo I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al SAAD será la mayor de su historia", concluyen desde Derechos Sociales.

Lucía Feijoo Viera

Los datos del Imserso recogen que en Aragón, a cierre del pasado mes de mayo, hay un total de 50.906 personas con prestaciones de dependencia reconocidas. Basándose en el cálculo de ciudadanos que reciben esta prestación se obtiene, según explica Derechos Sociales, ese incremento de casi 146 millones de euros que recibirá el Gobierno de Aragón. Es una cuantía en función de "lo que aporta el Estado por cada persona con grado reconocido".

El Gobierno de España reivindica su reciente acuerdo en el Consejo de Ministros y destaca que "la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia aragonesa hubiera sido notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado".