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Carmen Susín (DGA) anuncia el refuerzo a la salud mental infantil con la incorporación de más especialistas

La consejera de Eduación, Ciencia y Universidades destaca en las Cortes que su departamento contará con un psiquiatra y un enfermero especialista a tiempo completo a partir del mes de septiembre

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la DGA, Carmen Susín, este viernes en el pleno de las Cortes.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la DGA, Carmen Susín, este viernes en el pleno de las Cortes. / Cortes de Aragón

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Gobierno de Aragón reforzará a partir del próximo 1 de septiembre la atención al bienestar emocional en los centros educativos con la incorporación de una psiquiatra y un enfermero especialista a tiempo completo en la Unidad Técnica de Salud Mental del Departamento de Educación. La medida, desarrollada en colaboración con Sanidad, pretende ofrecer una respuesta más profesional y coordinada a los desafíos emocionales que afrontan alumnos y docentes.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha anunciado este viernes en las Cortes de Aragón esta actuación, que forma parte de un conjunto de medidas previstas para el curso 2026/27 destinadas a fortalecer la prevención, detección e intervención ante problemas de salud mental y convivencia escolar.

Entre las novedades destaca también el refuerzo de los Equipos Especializados de Orientación. El equipo de Convivencia incorporará cuatro nuevos profesionales; el equipo especializado en trastorno del espectro autista sumará cinco plazas; el de Discapacidad Física contará con un nuevo orientador y el de Trastorno Mental y de Conducta añadirá un maestro de Pedagogía Terapéutica en Zaragoza.

Susín ha enmarcado estas actuaciones en el aumento de casos detectados en los centros educativos. Durante el curso 2025/26 se registraron 1.096 protocolos por riesgo de ideación suicida, frente a los 758 del curso anterior. Asimismo, se activaron 550 protocolos de acoso escolar, 164 más que el año precedente, un incremento que la consejera atribuyó en parte a una mayor sensibilización y formación del profesorado para la detección temprana.

Para agilizar la respuesta ante posibles casos de acoso, el Ejecutivo autonómico actualizó recientemente los protocolos de actuación y entre los cambios introducidos, figura la obligación de activar el procedimiento en un plazo máximo de 24 horas ante indicios razonables, la reducción de la documentación requerida y la limitación a diez días lectivos para completar la intervención.

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En el ámbito preventivo, el Gobierno de Aragón ampliará programas como Rebién, Henka y Educación Responsable. Además, la plataforma Aeducar incorporará nuevos cursos gratuitos para familias sobre inteligencia artificial y uso responsable de dispositivos, así como materiales formativos sobre bienestar digital, con el objetivo de reforzar la salud mental del alumnado y convertir los centros educativos en espacios más seguros y protectores.

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