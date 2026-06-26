Azcón respalda el discurso de Nolasco (Vox) sobre la inmigración: "No vamos a mirar a otro lado ni a ocultar la verdad"

El presidente del Gobierno de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha respaldado este viernes en el pleno de las Cortes autonómicas el discurso de su vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), sobre la inmigración y los problemas en torno a los menores migrantes acogidos en la comunidad autónoma. Azcón ha asegurado que la DGA "no va a mirar a otro lado ni a ocultar la verdad" relacionada con los posibles conflictos que se puedan dar en estos centros y ha reivindicado que "no habrá grietas" en el Ejecutivo autonómico al abordar este tema.

Tanto PSOE como Chunta Aragonesista han centrado sus preguntas al presidente del Gobierno aragonés en la política migratoria y los discursos lanzados desde la DGA, así como la gestión de los servicios públicos. Azcón ha reconocido que "puede haber discrepancias" en el Gobierno autonómico, pero ha asegurado a la izquierda que "no va a haber grietas" en el seno del Ejecutivo aragonés para la gestión de lo público.

"Siempre voy a respaldar cualquier intervención basada en la verdad", ha resumido Azcón, que ha destacado que "si el vicepresidente dice la verdad, es evidente que se respaldarán" esos discursos. El líder del Gobierno ha defendido que "las acciones están dentro de la legalidad" y ha criticado el ataque de CHA respecto a que "la DGA vulnera derechos humanos": "Es una exageración y si lo hiciera, habría una cascada de demandas".

Azcón ha aseverado que su Gobierno "ni va a mirar a otro lado, ni va a ocultar la verdad ni va a ocultarla debajo de una alfombra", por lo que ha adelantado que tratará la inmigración "con la seriedad que corresponde" y que "tomará medidas", poniendo de ejemplo la contratación de servicios de seguridad privada en los centros de menores.

Sobre ellos, haciendo uso del reciente discurso de la Justicia de Aragón en las Cortes, Azcón ha afirmado que "hay una parte que comete delitos" y ha pedido "confiar en el derecho y en los mecanismos institucionales": "No vamos a hablar de lo que ustedes quieran, vamos a contar los problemas reales y a ocuparnos de ellos".

La diputada de Chunta Aragonesista Verónica Villagrasa ha criticado "el puro estilo trumpista y machista" de Nolasco en su última rueda de prensa y ha criticado que "las manifestaciones que Azcón normaliza es una forma de hacer política que enfrenta al Gobierno con sus propias instituciones y la sociedad". Villagrasa ha criticado que la DGA "señala públicamente" a los menores migrantes y ha reclamado "reconducir la situación de los problemáticos y si es necesario reforzar la seguridad, se refuerza". La aragonesista ha recordado que con el regreso de Nolasco al Pignatelli "han llegado 14 menores a Aragón, justo lo que dijo que podía hacer" y se ha preguntado si Azcón mantendrá al ultraderechista en el Ejecutivo autonómico "diga lo que diga".

Alegría: "Hace mucho ruido, pero no atina"

Antes de la intervención de CHA, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha ironizado con que Azcón le recuerda a "el dibujo animado de Pierre Nodoyuna, que hace mucho ruido, pero no atina". "Está absolutamente maniatado por Vox y le permite todo, pero está profundamente cómodo con los discursos que escupe su vicepresidente desde el Pignatelli", ha criticado la socialista, que ha señalado que "los problemas de Aragón siguen ahí" y ha aseverado que Azcón "centra su energía en hacer oposición al Gobierno de España".

La portavoz del PSOE en las Cortes, Pilar Alegría, este viernes en el pleno. / Laura Trives

"La confrontación constante no va a tapar la nula gestión o la parálisis", ha resumido Alegría, que ha reclamado "un presidente a tiempo completo para Aragón" y ha reclamado a Azcón que "se preocupe menos de su carrera política y más de todos los aragoneses".

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En su réplica, el presidente de Aragón ha criticado que el PSOE "habla de humildad cuando ha tenido el peor resultado en la historia del partido" y ha señalado "el problema estructural" de los socialistas en el Gobierno de España. Azcón ha ironizado sobre "la semanita" que han vivido en el entorno de Pedro Sánchez por las condenas a José Luis Ábalos o las investigaciones sobre Zapatero y el Ayuntamiento de Soria. Azcón ha vuelto a reclamar que "se convoquen elecciones" a nivel nacional.