Centros de salud en Zaragoza a más de 30 grados: "En los pasillos no se podía estar"

La ola de calor llega a su término pero las altas temperaturas persisten. Testigo de ello son los pacientes que este jueves han acudido a sus centros de salud en Zaragoza y han esperado a que les citaran en unas salas de espera que rozaban -e incluso superaban- los 30 grados. "En el pasillo no se podía estar por el calor, pero en la consulta todo bien", ha compartido una usuaria que salía del ambulatorio de Torre Ramona sobre las 11.45 horas.

Esta paciente ha explicado que había varias consultas cerradas y que creía que algunos profesionales sanitarios se habían movido a las que estaban climatizadas para prestar asistencia desde ellas. "Lo han hecho para que pudiéramos estar bien, y el calor ha sido en el momento de esperar", ha relatado. Según informó una profesional sanitaria del centro de salud de Torre Ramona, el sistema de climatización está averiado y el aire solo llega a una zona. Las afecciones se dan en el área de pacientes, la de enfermería, la admisión y en una sala de urgencias.

Un termómetro mide 32,5 grados en la sala de espera del centro de salud Torre Ramona de Zaragoza, este jueves. / Laura Trives

"Un poquito de calor sí tengo", ha expresado desde la sala de espera Arturo. Procedente de Italia, esperaba para una cura en Enfermería. "No hay aire, pero es el tiempo... hace más calor que antes, pero ya está, es el tiempo, que está cambiando", ha indicado. Enfrente de él, esperaba Carlota, que intentaba hacer frente al calor con sus propios medios. "Como buena andaluza, voy con el abanico", ha expresado para después preguntar: "¿Se ha roto el aire acondicionado o qué?". La usuaria ha añadido que además llevaba el calor en el cuerpo porque venía "corriendo desde San José". "Llegaba tarde y vengo con todo el sofoco", ha señalado.

En la sala de espera de la planta superior del centro de salud Fuentes Norte de Zaragoza, el termómetro marcaba 31 grados a las 10.42 horas de la mañana. Una paciente caminaba de un lado a otro con el abanico, mientras otros tantos esperaban su turno. A la salida, varios usuarios compartían que no habían pasado calor en las consultas este jueves. Tampoco lo hacía en la zona de admisión, que cuenta con una máquina de aire acondicionado. El ambulatorio está en obras para cambiar el sistema de climatización, por eso en algunas áreas las temperaturas son más altas que en otras.

Desde el Departamento de Sanidad informan de que las elevadas temperaturas han generado disfunciones puntuales en algunos equipos y aseguraron que los servicios de mantenimiento están trabajando de forma intensiva para resolverlos lo antes posible.

El termómetro roza los 31 grados en la sala de espera del centro de salud Torre Ramona, este jueves. / Laura Trives

Similar a la del Fuentes Norte es la situación que han relatado los pacientes del centro de salud San José Norte, donde en la sala de espera de la primera planta sí se notaba cierta refrigeración. "He estado bien en la consulta. El médico sí que tenía un ventilador, pero yo ahí no he tenido problema", ha compartido Carlota Lavilla, que concluía su cita médica sobre las 12.00 horas. También Flora, otra paciente, ha afirmado estar "bien". "Nada de calor, todo bien", ha señalado. En la misma línea han ido las declaraciones de un tercer usuario de este ambulatorio: "Calor, el normal. Esto lo que tiene es que es muy lento".

En el caso del centro de salud de Valdefierro, la situación es similar a la del año pasado, cuando ya denunciaron que el aire acondicionado no funcionaba y se concentraban altas temperaturas en las consultas a comienzos de julio. Según indica una profesional sanitaria, ahora hay un aparato de refrigeración nuevo, pero "la distribución en los falsos techos está mal". "Seguimos a 32 grados en las consultas", denuncia.

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No ha sucedido así en el centro de salud Rebolería, en el que según explica una profesional sanitaria "se ha cambiado toda la instalación del aire acondicionado" y este año están "bien".