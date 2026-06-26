Cientos de personas celebran el aragonesismo con La ronda de Boltaña en la fiesta por los 40 años de CHA

La celebración de los 40 años de Chunta Aragonesista (CHA) han servido este viernes en Zaragoza para afianzar y celebrar, con las actuaciones de La ronda de Boltaña y Cachirulos XL una corriente del aragonesismo que ha recuperado vitalidad en las últimas citas electorales. El presidente de la formación, Jorge Pueyo, ha destacado el buen momento que vive el partido tras superar el 10% del voto en las autonómicas. “Cada día son más los aragoneses que dan el paso de acercarse a CHA para afiliarse o para presentarse en su pueblo, estamos en una posición inmejorable para revalidar nuestro diputado en el Congreso y volver a los principales ayuntamientos aragoneses”, ha dicho ante los simpatizantes que se han reunido en el centro cívico de Las Delicias.

El actual diputado en las Cortes de Aragón ha celebrado cómo en los años ochenta "un grupo de soñadores" entre los que se encontraban Azucena Lozano, Chesús Bernal y Bizén Fuster "se embarcaron en una aventura que les llevó, primero a los ayuntamientos, después a las Cortes de Aragón y, solo 14 años después, al Congreso de los Diputados”. En su opinión “la historia de Aragón de estos 40 años no puede entenderse sin la contribución de CHA, igual que el aragonesismo progresista de nuestro proyecto político no puede entenderse sin un país como Aragón”.

Acto central del 40 aniversario de CHA en Zaragoza. / Pablo Ibáñez

El presidente de CHA también ha agradecido a quienes han ido tomando el testigo en la presidencia durante estas cuatro décadas como Nieves Ibeas, Pepe Soro y el recientemente fallecido Joaquín Palacín en la presidencia. Al frente de la secretaría general han estado Chesús Yuste, José Antonio Acero, Juan Martín, Carmen Martínez Romances e Isabel Lasobras.

En su intervención, Pueyo ha avanzado que los próximos meses van a ser cruciales para el futuro de Chunta Aragonesista. "Tenemos la oportunidad de consolidar nuestro crecimiento y seguir dando pasos para convertirnos en una fuerza decisiva", ha indicado al respecto del próximo ciclo electoral.

En los actos de celebración de los 40 años ha adelantado que este lunes el partido estrenará una nueva decoración exterior de la sede de la calle Predicadores y se inaugurará la exposición fotográfica ‘Mis lugares favoritos’, de Javier Castejón. Los actos previstos seguirán después del verano.