¿Por qué contar con un arquitecto superior para rehabilitar tu vivienda?

¿POR QUÉ ES FUNDAMENTAL ACUDIR A UN ARQUITECTO?

El arquitecto superior es el único profesional habilitado legalmente para efectuar cualquier tipo de actuación en una vivienda, desde una sencilla sustitución de carpinterías a un refuerzo estructural o la instalación de un ascensor.

Cuando hablamos de rehabilitación no nos referimos únicamente a realizar una obra. Se trata de analizar el estado de la vivienda, detectar problemas, planificar mejoras y tomar decisiones que influyen directamente en el bienestar y en la economía familiar.

Desde el primer momento, el arquitecto acompaña al propietario durante todo el proceso:

Analiza las necesidades reales de la vivienda.

Diseña soluciones adaptadas a cada familia, presupuesto y forma de vida.

Puede gestionar las licencias, permisos y documentación administrativa.

Coordina y supervisa la ejecución de la obra.

Ayuda a evitar errores, imprevistos y sobrecostes.

En definitiva, rehabilitar con un arquitecto es hacerlo con garantías, planificación y seguridad.

¿POR QUÉ REHABILITAR UNA VIVIENDA?

Muchas viviendas presentan problemas que, aunque no siempre son perceptibles a simple vista, afectan al confort, al consumo energético o incluso a la salud de quienes viven en ellas.

Una rehabilitación adecuada permite:

Mantener una temperatura más confortable durante todo el año.

Reducir el gasto energético y mejorar la eficiencia.

Eliminar humedades, filtraciones o problemas de ventilación.

Adaptar la vivienda a nuevas necesidades de accesibilidad.

Incrementar el valor del inmueble.

Una vivienda rehabilitada no solo se disfruta más: también es más sostenible, eficiente y preparada para el futuro. Y para saber qué actuaciones son realmente necesarias, el diagnóstico de un arquitecto resulta esencial.

¿QUÉ OBRAS SE PUEDEN REALIZAR?

Las posibilidades de rehabilitación son muy amplias y dependen de las características de cada edificio y de las necesidades de sus habitantes.

Con el asesoramiento de un arquitecto es posible:

Mejorar el aislamiento de fachadas, cubiertas o suelos.

Sustituir ventanas por modelos más eficientes.

Redistribuir espacios para ganar funcionalidad.

Renovar instalaciones antiguas para aumentar la seguridad.

Favorecer la entrada de luz natural y la ventilación.

Mejorar la accesibilidad, tanto en el interior de la vivienda como en las zonas comunes de un edificio plurifamiliar.

Acometer actuaciones que impliquen a la estructura del edificio, como instalar un ascensor o sustituir completamente una cubierta en mal estado

Cada vivienda requiere soluciones específicas. Por eso, el asesoramiento técnico especializado es clave para acertar en cada decisión. Ten en cuenta que un arquitecto superior está capacitado profesional y legalmente para acometer cualquier necesidad que se pueda dar a la hora de rehabilitar.

AYUDAS Y SUBVENCIONES: ¿QUIÉN PUEDE ORIENTARTE?

Actualmente se están diseñando las futuras líneas de ayudas vigentes en los próximos años. Las ayudas públicas podrán completarse con beneficios fiscales y otros incentivos como el sistema CAEs.

Es el momento de anticiparse y ponerse en manos del profesional adecuado para orientar las actuaciones de manera que optimicen las diferentes posibilidades de subvención y monetización. Contar con un arquitecto es garantía de éxito.

La Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón ofrece atención y orientación gratuita a los ciudadanos, tanto sobre las actuaciones de rehabilitación necesarias en una vivienda como sobre ayudas, subvenciones y trámites. También puede ponerte en contacto con un arquitecto especializado en rehabilitación.

Comunica con la oficina a través de:

Información telefónica en el 900 404 404.

Atención presencial con cita previa en Zaragoza, Huesca y Teruel.

Correo electrónico oar.huesca@coaaragon.es , oar.zaragoza@coaaragon.es , oar.teruel@coaaragon.es

Más información en: www.rehabilitaaragon.com