La coordinación en el puesto de mando del incendio de La Litera: «Reclutamos a la gente que mejor conoce los caminos»

El ritmo no ha parado este viernes en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de La Litera, ubicado al lado del campo de fútbol de Alcampell, que sirve como helipuerto para los aterrizajes y despegues de los helicópteros participantes en las labores de extinción, y desde donde se veían las columnas de humo de un incendio que ha calcinado más de 2.500 hectáreas. El trasiego de responsables y profesionales del operativo es constante. Bajo un sol de justicia en las horas centrales del día, se contenía el aliento por que las condiciones del viento no empeorasen y porque el intenso calor no reactivase alguno de los flancos del fuego.

«Estamos más de 300 personas participando en el operativo entre todos los equipos de extinción, miembros de protección civil y voluntarios», explicó Sara Pelegrín, jefa del operativo del 112 Aragón. Después de dos veranos relativamente tranquilos, las cosas han cambiado en este 2026. «Llevamos todo el mes de junio con muy poca precipitación y muy elevadas temperaturas. El año pasado llovió mucho este mes y eso hizo que tuviéramos un verano más tranquilo, pero este año parece que va a ser diferente», reconocía Pelgrín.

A los miembros del operativo de extinción de incendios aragonés se sumó, entre otros, la BRIF de Cuenca con 19 profesionales que participan tanto en las labores de extinción como de apoyo logístico. «Una parte del equipo está en el incendio y el resto, mientras, damos apoyo logístico por si surge cualquier imprevisto o para responder a las necesidades en el monte», explicaba uno de los miembros del operativo.

Macarrones con tomate

Una parte de la brigada aprovechaba la poca sombra junto al Puesto de Mando Avanzado para poner a punto las herramientas con las que atacar al fuego. Durante el día, es clave la labor de los helicópteros y aviones, que no pueden participar en las labores de extinción nocturnas por los problemas de visibilidad. Es entonces el momento de las brigadas terrestres, que juegan un papel clave en este incendio. Junto a ellos, la Agrupación de Protección Civil de La Litera vivía su particular puesta de largo. Se constituyó hace solo tres meses y este es el gran primer evento de Protección Civil en el que participan. Todos son voluntarios y su labor en estos días se centraba en que no faltase avituallamiento a los equipos de extinción cuando volvían del monte.

En una carpa en el Puesto de Mando Avanzado llenaban cubos con hielo y grandes botellas de agua, y repartían unos macarrones con tomate como plato principal para los participantes en el operativo. «Lo principal es la hidratación en estos momentos y ayudamos en todo lo que puedan necesitar y esté en nuestra mano», explicó el presidente de la Agrupación de Protección Civil de La Litera, Ramón Cagigós, toda formada por voluntarios.

«También reclutamos gente del pueblo porque son quienes conocen mejor los caminos, para ayudar en todo lo posible, y estamos en contacto con los bares de la localidad para garantizar el avituallamiento», añade Cagigós, que personalmente no recordaba en toda la zona un incendio similar. «Yo no he vivido nada como esto», concluyó.