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Declarado un incendio forestal en Uncastillo

El fuego se ha declarado a consecuencia de una tormenta seca durante esta pasada madrugada

Imagen del incendio forestal en Uncastillo

Imagen del incendio forestal en Uncastillo / Aragón Noticias

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Iván Ruiz Jiménez

Martín Vital

Zaragoza

Declarado un nuevo incendio forestal en Aragón, esta vez en el municipio de Uncastillo, en las Cinco Villas (Zaragoza). Según acaba de informar el Gobierno de Aragón, el fuego se ha iniciado como consecuencia de "una tormenta seca" ocurrida durante esta pasada noche.

Al lugar se están desplazado ya una sección de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y en la zona está actuando ya una cuadrilla terrestre y un helicóptero del Infoar.

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Este nuevo incendio llega mientras un operativo de extinción se afana por controlar el incendio forestal declarado este pasado jueves por la mañana en Tamarite de Litera (Huesca) y que ha afectado ya más de 1.000 hectáreas, aunque el perímetro de las llamas alcanzan una superficie cuatro veces superior, según las informaciones del Gobierno de Aragón.

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