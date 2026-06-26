La empresa aragonesa Evonik recibe 30 millones de euros del Perte de descarbonización

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de SEPIDES, ha publicado la resolución de concesión de ayudas de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera como parte del Perte de descarbonización industrial, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2026. En total, se adjudican 518 millones de euros en subvenciones a 17 proyectos.

Entre los sectores que han recibido ayudas destacan el sector químico, donde la empresa aragonesa Evonik, con sede en La Zaida (Zaragoza), ha logrado 30,1 millones de euros. Evonik es uno de los líderes mundiales en productos químicos especializados y opera en más de 100 países de todo el mundo. En su planta de La Zaida, donde hay unos 90 emplelados, produce peróxido de hidrógeno (H2O2).

Este uno de los compuestos químicos más versátiles y respetuosos con el medio ambiente, también uno de los productos químicos más limpios, ya que se descompone únicamente en oxígeno y agua.

Otros sectores que recibirán ayudas del Perte son la producción de aluminio, con la empresa Aluminio Español, en Lugo, consiguiendo con 40,4 millones de euros; o la fabricación de papel, con Unión Industrial Papelera (Barcelona) con 38,1 millones de euros. Especial apoyo ha recibido el sector cementero, que concentra más de 300 millones de euros. Destaca Cemex en Tarragona, con 200 millones de euros, y Votorantim Cementeros en León, con 119 millones de euros.

La línea 1 de ayudas de este Perte va destinada a la actuación integral para la descarbonización, apoyando las actuaciones llevadas a cabo por las industrias nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

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El Perte de descarbonización industrial, con una inversión pública de 3.170 millones de euros, permitirá movilizar hasta 11.800 millones de euros de inversión total, incrementando la productividad en un 10%, generando 8.000 empleos y reduciendo en 13 millones de toneladas al año las emisiones de C02 a la atmósfera.