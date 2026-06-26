Las familias de la escuela pública en Aragón denuncian un "recorte" en sus subvenciones como "castigo" por sus protestas por la concertación del Bachillerato

El pulso entre las familias que defienden la escuela pública en Aragón y el Departamento de Educación de la DGA por la concertación del Bachillerato en la comunidad lo han ganado los primeros en la calle y en los tribunales, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ordenara la paralización de forma cautelar haciendo inviable su implantación en el próximo curso académico. Una derrota que ahora parece que les pasará factura, ya que aseguran estar recibiendo un "recorte" en las subvenciones que cada año les concede la DGA y que se está haciendo como represalia a sus protestas.

Así lo han asegurado desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), que ha emitido un comunicado en el que aseguran creer que se trata de "un castigo por nuestra defensa de la Escuela Pública y un ejemplo más de sectarismo ideológico que practican sin rubor alguno", afirman en su escrito.

"Esta mañana (por este jueves pasado) se ha aprobado en Las Cortes el Decreto-Ley 1/2026 del Gobierno de Aragón, por el que se concede un suplemento de crédito para atender necesidades adicionales de financiación derivadas del funcionamiento de los servicios públicos esenciales y se adoptan medidas urgentes en relación con determinadas subvenciones de interés público. En este Decreto se contemplan, a diferencia del año pasado que también tuvo prórroga presupuestaria, las subvenciones a las Federaciones de Ampas de Aragón, tanto de la red pública, FAPAR, como de la red concertada. La justificación para esta inclusión es que en el ámbito educativo es imprescindible apoyar a las entidades que contribuyen a la implementación de un sistema educativo de calidad, y favorecer la realización de actuaciones para la mejora de los centros educativos. Desde FAPAR compartimos esta justificación", relatan en el inicio de su comunicado oficial este colectivo que representa a las familias de la escuela pública.

Sin embargo, advierten de que algo ha cambiado esta vez en cuanto a las cuantías que Educación les concede a la pública y a la concertada. "No encontramos explicación al hecho de que se nos reduzca un 20% dicha subvención, mientras a la Federación cristiana que representa a las AMPAS concertadas se le duplique la suya, para equipararlas", afirman en su escrito.

Así, en las cifras que ellos manejan, aseguran que estas subvenciones este año harán que "Fapar pasará de recibir 25.000 euros a 20.000" mientras que Fecaparagón "pasará de 10.000 euros a 20.000". Y además subrayan que "también sufren un pequeño recorte las Federaciones de Estudiantes (500 euros)", exponen desde Fapar.

"Hasta la fecha, cuando la subvención era convocada en concurrencia competitiva, como cuando pasó a ser nominativa, la distribución se ha hecho teniendo en cuenta la proporción de representación de asociaciones (en FAPAR hay 450 públicas frente a las 80 concertadas) y el alumnado matriculado en ambas redes", un criterio que siempre ha regido la concesión de subvenciones y que este año aseguran que se ha roto por motivos que no entienden.

Noticias relacionadas

"Trasladaremos pregunta urgente al Departamento de Educación para que nos desmienta que esto no es un ataque directo a FAPAR, un castigo por nuestra defensa de la Escuela Pública y un ejemplo más de sectarismo ideológico que practican sin rubor alguno", concluyen en su comunicado desde Fapar.