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Fig, soluciones técnicas de vmc para una rehabilitación eficiente y saludable

La compañía aragonesa, que cuenta con una trayectoria que se remonta a 1966, se ha consolidado como empresa referente en la fabricación de conductos y componentes para la evacuación de humos de calderas y calentadores, y en soluciones de ventilación mecánica controlada.

Fig ofrece soluciones técnicas de vmc para una rehabilitación eficiente y saludable

Fig ofrece soluciones técnicas de vmc para una rehabilitación eficiente y saludable / FIG

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Rebeca Magallón

Rebeca Magallón

Zaragoza

La rehabilitación de viviendas ha dejado de ser una actuación centrada únicamente en mejorar acabados o renovar instalaciones. Hoy, cualquier intervención sobre un edificio residencial debe responder a un doble objetivo, por un lado, reducir la demanda energética y, por otro, garantizar unas condiciones adecuadas de habitabilidad.

FIG, S.L. cuenta con una trayectoria que se remonta a 1966. Desde sus inicios, la empresa se especializó en la fabricación de conductos para la evacuación de humos de calderas y calentadores. Esa experiencia técnica ha sido la base para desarrollar, sistemas de ventilación mecánica controlada vinculados a la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento normativo.

En el ámbito de la rehabilitación, una vivienda más aislada no siempre implica una vivienda mejor ventilada. La reducción de infiltraciones mejora el comportamiento energético, pero también obliga a prever sistemas capaces de renovar el aire de forma continua y controlada. Una ventilación deficiente puede favorecer la acumulación de CO2, compuestos orgánicos volátiles, partículas, humedad o alérgenos, además de incrementar el riesgo de condensaciones, moho y patologías constructivas. Por ello, la ventilación debe incorporarse desde la fase de proyecto. Reservar altura en falsos techos, prever patinillos y pasos verticales, definir la ubicación del extractor o recuperador, garantizar la accesibilidad para el mantenimiento y coordinar la instalación con climatización, electricidad e iluminación son decisiones que evitan problemas posteriores en obra.

Las soluciones de FIG, con su gama de ventilación mecánica controlada Aeroplast, permiten adaptarse a los condicionantes habituales en rehabilitación, donde el espacio técnico suele ser limitado, la integración debe ser compacta y el control acústico es un factor crítico. En esto último FIG ha puesto especial empeño, apostando por conductos y componentes realizados en FOAM, aunando ventilación eficiente y reducción de la transmisión de ruido para lograr un ambiente interior más silencioso y confortable.

La instalación de unidades de doble flujo con recuperación de calor reduce la demanda de climatización tanto en invierno como en verano, con el consiguiente ahorro energético, al tiempo que mejora el confort interior y la calidad del aire.

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