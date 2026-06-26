El Gobierno de Aragón aspira a que se pueda volar a "más de 30 países y ciudades" desde el aeropuerto de Zaragoza

El Gobierno de Aragón quiere que el aeropuerto de Zaragoza tenga "más de 30 países y ciudades" como destino con "base sólida" en los próximos tiempos. El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha anunciado este objetivo en el pleno de las Cortes de Aragón, en una respuesta a Teruel Existe en la que ha desvelado una reciente reunión a tres bandas con Aena y el Ayuntamiento de Zaragoza.

López ha destacado que a través de la sociedad Promoción de Actividades Aeroportuarias se mantuvo "una reunión de trabajo" con Maurici Lucena, presidente de Aena, y Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, para hablar del futuro de los aeropuertos de la capital aragonesa y de Huesca.

El consejero ha destacado sobre Promoción de Actividades Aeroportuarias que en un futuro próximo "va a haber noticias" y ha garantizado "más presupuesto y más personal" para el funcionamiento de esta entidad. Sobre los datos de Aena, López ha recordado que "gana 4.000 millones de euros al año en 40 aeropuertos y pierde 300 millones en 15". Dos de las pistas en las que pierde ese montante son los dos aragoneses, por el bajo flujo de pasajeros.

Sin embargo, López se ha mostrado esperanzado con el crecimiento del aeropuerto de Zaragoza. "Igual que somos el segundo de carga de España, espero que volemos a más de 30 países y ciudades con bases sólidas", ha resumido el consejero de Fomento. Con ironía política, el responsable de Transportes en la comunidad autónoma también ha mostrado su deseo de que "Aena, hoy en manos del PSOE, dentro de unos meses esté en manos de algún compañero del PP".

El consejero de Fomento, Octavio López, este viernes en el pleno de las Cortes. / Laura Trives

Tomás Guitarte, que ha sido el encargado de formular la pregunta al consejero autonómico, ha manifestado su preocupación por el aeropuerto de Huesca, "que sigue sin definir un modelo claro que le permita despegar" y es, precisamente, "esa falta de especialización" la que le impide alcanzar su potencial y "no por falta de iniciativas".

En este sentido, el parlamentario de Aragón-Teruel Existe ha aludido al proyecto de un centro especializado en formación aeronáutica en el aeropuerto Huesca-Pirineos, "un campus orientado a la formación de pilotos", como el caso de la interesada escuela FlyBy, "que curiosamente, al no encontrar respuesta en nuestro aeropuerto, acabó yéndose a Burgos" y "está teniendo un éxito relevante en colaboración con la universidad".