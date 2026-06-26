El Gobierno de Aragón destina 20 millones para la rehabilitación de 355 viviendas públicas en 167 municipios

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, ha destinado hasta la fecha 20 millones de euros a la rehabilitación de 355 viviendas en 167 municipios aragoneses mediante el Programa 700.

Esta inversión, procedente de las dos primeras convocatorias del programa, se enmarca en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030. El objetivo principal del Programa 700 es impulsar la vivienda pública en localidades de menos de 3.000 habitantes. Con estas ayudas a los ayuntamientos de las tres provincias, el Ejecutivo autonómico busca favorecer la regeneración y rehabilitación de los cascos urbanos, además de contribuir a fijar o atraer población al medio rural aragonés.

Tras estas dos primeras líneas de ayudas, el Gobierno de Aragón ya ha anunciado el lanzamiento de una tercera convocatoria, dotada con 10 millones de euros. La principal novedad será el incremento de la cuantía por vivienda rehabilitada o construida. Ahora, las ayudas concedidas oscilan entre los 50.000 y 66.000 euros por vivienda edificada o rehabilitada y a ellas han optado los 700 municipios más pequeños de Aragón.

El presupuesto del Programa 700 asciende a 52,5 millones de euros en el conjunto de los seis años de su aplicación (2024-2029), gracias a los cuales se prevé la promoción de unas 800 viviendas públicas en el medio rural. Estas subvenciones tienen como objetivo la construcción o la rehabilitación y posterior alquiler a precio asequible de las viviendas para asentar población. Las ayudas van dirigidas a inmuebles de propiedad municipal o que hayan sido adquiridos por los ayuntamientos para destinarlas al alquiler.

Programa 700 Dos convocatorias de ayudas impulsadas por el Gobierno de Aragón 20 millones de euros

355 viviendas subvencionables

167 municipios beneficiados de menos de 3.000 habitantes El Ejecutivo autonómico destinará otros 10 millones de euros a una tercera convocatoria

A finales de 2024, el Gobierno de Aragón aprobó una primera convocatoria de 10 millones de euros para la rehabilitación de 184 viviendas en 73 municipios. Un año después, dio luz verde a una segunda convocatoria, dotada con 9.985.023 euros, que se destinarán a actuar en 176 viviendas de 93 localidades. De esta cantidad, el Ejecutivo autonómico abona de forma anticipada a los consistorios el 60%. En esta ocasión, los municipios beneficiarios han sido aquellos que pasaron a formar parte de una lista de reserva, ordenada en función de la puntuación obtenida en la convocatoria anterior. Esa lista establecía un orden de prelación para una nueva tanda de ayudas, sin que las entidades locales tuvieran que cumplir más requisitos que manifestar su voluntad de acogerse a ellas.

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, recalcó que «por primera vez en la historia de nuestra comunidad contamos con un plan de vivienda dotado de contenido, de presupuesto y de programas diseñados a medida de todas y cada una de las situación que conforman la realidad social de Aragón, y el medio rural es una de ellas». En este sentido, López incidió en que los pueblos son pieza clave para el Gobierno de Aragón y, por eso, uno de los programas autonómicos se diseñó directamente pensando en los 700 municipios aragoneses de menos de 3.000 habitantes, cuyas necesidades de vivienda son bien distintas de las de las tres capitales y los municipios más poblados.

1ª convocatoria: 184 viviendas en 73 municipios Abanto (1), Aguatón (2), Ainzón (1), Alarba (2), Albalate del Arzobispo (6), Alcalá de Ebro (1), Arándiga (1), Bardallur (2), Biel (2), Bisaurri (1), Bisimbre (2), Boltaña (5), Brea de Aragón (3), Bujaraloz (6), Calaceite (2), Cañada de Benatanduz (1), Carenas (1), Castejón de Alarba (2), Castejón de Valdejasa (2), Castillazuelo (1), Cervera de la Cañada (1), Chiprana (6), Chodes (2), Cimballa (1), Cosa (2), Cosuenda (4), Daroca (9), El Burgo de Ebro (7), Encinacorba (1), Fuendejalón (1), Gallur (6), Godojos (2), Herrera de los Navarros (1), Illueca (3), Jabaloyas (2) Jaraba (2), Jasa (2), La Cuba (1), La Puebla de Híjar (6), La Sotonera (6), La Zoma (1), Labuerda (2), Langa del Castillo (2), Las Parras de Castellote (1), Linares de Mora (2), Litago (2), Longas (2), Los Pintanos (1), Loscos (1), Luceni (2), Maella (6), Martín del Río (4), Mirambel (1), Niguella (2), Novillas (1), Nuévalos (2), Obón (1), Palo (2), Pina de Ebro (9), Pozuel del Campo (2), Pozuelo de Aragón (4), Pradilla de Ebro (3), Remolinos (6), Santa Cruz de Grío (1), Seno (2), Sos del Rey Católico (1), Terrer (1), Torralba de Ribota (1), Tramacastiel (2), Tronchón (1), Urrea de Gaén (2), Vera de Moncayo (4) y Villarluengo (1).