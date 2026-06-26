Grupo Lobe consolida su liderazgo: alcanza una cartera de 1.120 millones de euros con 5.053 viviendas

Grupo Lobe continúa su senda de crecimiento y consolidación como líder en construcción sostenible nacional, alcanzando una cartera de proyectos valorada en 1.120.000.000 euros, distribuidos en un total de 5.053 viviendas (2025-2029). Además, este ejercicio ha supuesto un récord de ventas para la compañía con 194.824.000 euros, reflejo de la confianza del mercado en su modelo de construcción sostenible e industrializada y en la propuesta de valor que ofrece frente a la vivienda convencional.

Además, avanza la puesta en marcha de Qbik Systems, su división industrial ubicada en Madrid y Aragón, especializada en la fabricación de componentes industrializados para la construcción de viviendas. Esta instalación integra procesos avanzados de diseño industrial, producción y logística, basados en un modelo en el que los componentes son desarrollados previamente por el equipo de Ingeniería de producto, que define soluciones estandarizadas optimizadas coordinadas con el equipo de Arquitectura para el desarrollo de los proyectos, su posterior fabricación en serie, transporte y finalmente montaje en obra.

Este modelo productivo traslada a la edificación residencial los principios de la fabricación industrial avanzada, con procesos similares a los de la industria automovilística, como líneas de producción especializadas, control exhaustivo de calidad y una elevada capacidad de escalabilidad. El resultado es una construcción más eficiente, predecible y sostenible, capaz de responder a la creciente demanda de vivienda industrializada en el mercado.

Un momento de la presentación del Grupo Lobe. / GRUPO LOBE

También, gracias al software Hube, la plataforma tecnológica propia de Grupo Lobe, y a la industrialización de procesos como la fabricación de módulos de escaleras, fachadas, paneles de instalaciones, etc, la compañía ha logrado una estandarización que permite abordar la construcción de viviendas con la misma eficiencia y control que una fábrica de automóviles, reduciendo errores y optimizando tiempos. En esta misma apuesta por la innovación, la empresa aragonesa avanza también en el desarrollo del Proyecto piLar, reconocido por el CDTI como uno de los 38 Proyectos estratégicos Nacionales para el periodo 2025-2028.

Más de 5.000 viviendas y una estructura de cartera diversificada

A pesar del complejo escenario económico marcado por el aumento de costes en materias primas y energía, y la escasez de personal para trabajar, el grupo mantiene una sólida posición financiera. De las 5.053 viviendas que integran su cartera para el periodo 2025-2029, ya se han entregado 620 viviendas durante 2025, mientras que los 4.433 restantes se encuentran actualmente en distintas fases de desarrollo.

De las viviendas que comprenden su cartera 1.561 son viviendas de protección oficial (VPO), 2.302 viviendas libres (VL), 1.190 Build to Rent, Build to Sell (BTS) y servicios a terceros. Líder en Aragón y una de las promotoras y constructoras más grandes a nivel nacional, Grupo Lobe consolida su crecimiento gracias a su presencia en las principales ciudades del país como Madrid, Valencia, Alicante y Zaragoza, donde ha desarrollado algunos de los proyectos más representativos en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.

Grupo Lobe continúa también afianzando su posición como líder en certificación Passivhaus, el sello más riguroso de eficiencia energética en el sector inmobiliario, alcanzando la gestión de 2.796 viviendas certificadas bajo este estándar. Desde 2018, todas las promociones de Grupo Lobe cuentan con la certificación Passivhaus, lo que confirma su apuesta pionera y continuada por la eficiencia energética y el bienestar en la construcción. Esta sólida cartera y experiencia posicionan a Grupo Lobe como el mayor operador Passivhaus en España, representando el 43,7% de la superficie certificada en el país, además de alcanzar un 7% en Europa y un 5,1% a nivel mundial.

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De cara a los próximos años, Grupo Lobe afronta la industrialización no como una mejora puntual de procesos, sino como un cambio estructural en la forma de construir. La combinación de Hube, QBIK Systems y el proyecto piLar marca el camino hacia un modelo en el que diseño, fabricación y datos trabajan de forma integrada, sentando las bases de una compañía cada vez más industrializada, eficiente y preparada para escalar su impacto en el sector de la vivienda.