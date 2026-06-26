Impulso histórico para la vivienda: Zaragoza destina 8 millones de euros a la rehabilitación residencial

En un momento donde la calidad del parque inmobiliario y la sostenibilidad urbana centran el debate, el Ayuntamiento de Zaragoza da un paso firme. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha anunciado una inyección histórica de 8 millones de euros para una nueva convocatoria de ayudas de rehabilitación de viviendas residenciales, proyectada para los ejercicios 2026 y 2027. Este esfuerzo municipal nace con un objetivo nítido: garantizar que los zaragozanos puedan vivir en hogares confortables, eficientes y accesibles. Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de entrada hasta agotar fondos, premiando la proactividad.

Para responder a las necesidades del tejido residencial de la capital aragonesa, esta convocatoria se ha estructurado estratégicamente en cuatro líneas de actuación. La primera de ellas, que concentra el mayor volumen presupuestario, está dedicada a la ‘Eficiencia Energética’, dotada con 4.250.000 euros. Su propósito es transformar la envolvente de los edificios y reducir la factura familiar. Dentro de este bloque destaca la Línea 1.1, enfocada a obras integrales. Cuenta con el mayor presupuesto: 4 millones de euros dirigidos a comunidades de propietarios. Su finalidad es subvencionar obras donde la mejora energética sea obligatoria, pudiendo incorporar mejoras de conservación y accesibilidad. Las ayudas municipales cubrirán hasta el 60% del presupuesto subvencionable, con un tope de 25.000 euros por vivienda. Por su parte, la Línea 1.2, con 250.000 euros, pone el foco en el interior de los hogares. Su meta es subvencionar hasta el 50% de la inversión (límite de 6.000 euros) en medidas pasivas como sustitución de ventanas o aislamiento de muros. Está orientada a rentas que no superen 4,5 veces el IPREM ponderado.

INVERSIÓN EN LAS 4 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 4.250.000 euros para Eficiencia Energética 2.750.000 euros para Accesibilidad 250.000 euros para Ayudas Complementarias por Vulnerabilidad 750.000 euros para el Programa de Alquiler ALZA

El segundo pilar estructural de este plan es la ‘Accesibilidad’, una cuestión de estricta justicia social en una ciudad con abundante población mayor. A este demandado apartado se ha asignado una partida de 2.750.000 euros. La Línea 2.1 asume el gran protagonismo con 2.500.000 euros para garantizar la accesibilidad universal en zonas comunes. El requisito es garantizar un itinerario accesible desde la vía pública hasta las puertas de las viviendas, financiando instalación de ascensores o bajadas a cota cero. El consistorio respaldará a las comunidades asumiendo el 40% del coste, marcando un límite de 6.000 euros de subvención por vivienda. Igualmente, la Línea 2.2 se dirige al interior de los domicilios. Con 250.000 euros, busca apoyar a los residentes para que adapten sus espacios privados, como el cambio de bañeras. La ayuda cubre un 50% de la actuación (hasta 6.000 euros), siempre y cuando los ingresos no excedan de 4,5 veces el IPREM.

Consciente de que las derramas por rehabilitación suponen con frecuencia un obstáculo insalvable para las familias, el ayuntamiento ha diseñado la Línea 3: las ‘Ayudas Complementarias por Vulnerabilidad’, dotadas con 250.000 euros. Este fondo de protección social proporciona un apoyo extra a vecinos con rentas limitadas (hasta 3,5 veces el IPREM) que residan en edificios beneficiarios de las líneas 1.1 o 2.1. La gran novedad de esta edición es que, cuando el propietario sea considerado altamente vulnerable (ingresos iguales o inferiores a 2,5 veces el IPREM), el ayuntamiento aportará una cobertura adicional que podrá sufragar hasta el 100% del coste de la derrama. El máximo aportado será de hasta 5.000 euros en la línea 1.1 y 2.500 euros en la 2.1, garantizando que ningún vecino se quede atrás.

Finalmente, la planificación municipal incluye la Línea 4, dotada con 750.000 euros y destinada de manera íntegra al Programa de Alquiler ALZA. Con la finalidad de movilizar la vivienda vacía en Zaragoza, esta línea cubrirá entre el 60% y el 80% (con un máximo fijado en 8.000 euros) del coste total de las obras de adecuación en el interior de viviendas cuyos propietarios cedan sus inmuebles a Zaragoza Vivienda. De este modo, las propiedades se incorporan al programa municipal de alquiler asequible, beneficiando el acceso a cientos de ciudadanos.

Como complemento y de forma excepcional para combatir la brecha digital, el ayuntamiento habilitará asistencia presencial desde la Unidad de Información de Zaragoza Vivienda (calle San Pablo, 48). Esta medida de cercanía, unida al impacto presupuestario, consolida una política orientada a modernizar y proteger el modelo residencial de la ciudad de cara a los próximos años.

Política integral de rehabilitación

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Estos ocho millones de euros vienen a reforzar, como ha recordado la alcaldesa, el fuerte impulso a la política de rehabilitación de vivienda que ha dado su Gobierno. “Desde 2019, se han beneficiado más de 10.668 viviendas gracias a distintas líneas de ayudas, con fondos europeos o propios de las arcas municipales a través de Zaragoza Vivienda, destinando a la rehabilitación residencial ayudas por más de 50 millones de euros que han conllevado una inversión total regenerada de 103,8 millones de euros”, ha especificado Natalia Chueca. De estos datos, solo las líneas municipales han beneficiado a un total 9.810 viviendas, con una inversión de 80,6 millones de euros y 35 millones en ayudas. “Ya ahora sumamos otros ocho millones de euros, sobrepasando los 43 millones de euros propios destinados a mejorar las viviendas y edificios de nuestros barrios, y en definitiva la calidad de vida de los zaragozanos”, ha aseverado la primera edil.