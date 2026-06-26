El incendio forestal en Tamarite de Litera deja una ventana para volver a por pertenencias a los desalojados de Azanuy: “Estamos bien pero queremos volver a casa”

La noche ha pasado sin sobresaltos en la Residencia de deportistas de Monzón donde se ha ubicado a los desalojados de Azanuy y Alins. 32 personas, 6 de ellas menores, a quienes las llamas y el humo les obligaron a dejar sus casas. Las mesas con zumos, café, fruta y pastas están a disposición de todas las personas. Hay una calma tensa, porque el fuego ha cercado Azanuy y Alins pero los cascos urbanos están protegidos. En Monzón, el alcalde y presidente de la comarca del Cinca Medio ha tranquilizado a los vecinos, con el desconfinamiento de Fonz y con la posibilidad de volver a sus casas momentáneamente para recuperar “cosas básicas”.

“El susto nos lo dimos y tenemos ganas de volver, pero es verdad que da confianza que el casco urbano está protegido”, ha defendido uno de los vecinos desalojados, José Antonio.

En la residencia han coincidido personas de edad avanzada, adultos y niños. También habitantes de segunda residencia de Azanuy, como Ascensión, que es de Barcelona y con su familia había elegido el día de ayer para empezar las vacaciones en Azanuy. “Llegamos sin saber lo del incendio y a las pocas horas nos dijeron que teníamos que desalojar. Cogimos un hotel en Castejón y hemos pasado la noche muy tranquila”, explica.

Isaac Claver, presidente de la DPH, ha sido el encargado de comunicar a los vecinos que pueden volver momentáneamente a sus casas. “Ahora hay una ventana de oportunidad, de 11 a 13, y solo podremos coger cosas básicas, no entretenernos. Medicamentos, ropa o animales de compañía”, ha concretado Claver. El alivio ha sido la respuesta general. Los vecinos van a poder ver sus casas, que el fuego no ha entrado, y tomar algo de aire después de la incertidumbre de las últimas 24 horas.

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La responsable del centro de servicios sociales de la comarca del Cinca Medio, Yolanda Encinas, coordina al equipo de trabajadoras sociales y a los profesionales de Cruz Roja para garantizar el bienestar de los desalojados. “De momento, tenemos preparado todo para dar el desayuno hasta mañana sábado, pero vamos día a día, y actuaremos en función de las necesidades”, ha explicado esta mañana desde la residencia de Monzón.