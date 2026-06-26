Nueva directiva europea de eficiencia energética en edificios: 2026, el año de la trasposición

La nueva Directiva europea de eficiencia energética de los edificios, la Directiva (UE) 2024/1275, marca una nueva etapa en la forma de proyectar, rehabilitar y utilizar los edificios. Entró en vigor el 28 de mayo de 2024 y España debería haberla incorporado a su normativa antes del 29 de mayo de 2026. Su objetivo es claro: que los edificios consuman menos energía, emitan menos gases de efecto invernadero y avancen progresivamente hacia un parque edificado de cero emisiones en 2050.

¿Por qué son tan importantes los edificios?

Los edificios tienen un papel decisivo en la transición energética. En la Unión Europea representan alrededor del 40 % del consumo de energía y el 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, mejorar su eficiencia no es solo una cuestión técnica: también influye en la factura energética, el confort de las viviendas, la calidad de vida de las personas y la reducción de emisiones.

Los grandes objetivos de la Directiva

La Directiva fija una hoja de ruta ambiciosa, pero progresiva. Sus principales metas son las siguientes:

Edificios nuevos de cero emisiones. A partir de 2030, todos los edificios nuevos deberán cumplir este estándar. En el caso de los edificios públicos, el plazo se adelanta a 2028.

nuevos A partir de 2030, todos los edificios nuevos deberán cumplir este estándar. En el caso de los edificios públicos, el plazo se adelanta a 2028. Rehabilitar el parque existente. La mayor parte de los edificios que utilizaremos en 2050 ya están construidos. Por eso, la Directiva pone el foco en mejorar los edificios actuales, especialmente los que tienen peor comportamiento energético.

La mayor parte de los edificios que utilizaremos en 2050 ya están construidos. Por eso, la Directiva pone el foco en mejorar los edificios actuales, especialmente los que tienen peor comportamiento energético. Reducir el consumo en viviendas. En los edificios residenciales se plantea una reducción progresiva del consumo energético, con objetivos para 2030 y 2035, dando prioridad a las viviendas y zonas con peor eficiencia.

En los edificios residenciales se plantea una reducción progresiva del consumo energético, con objetivos para 2030 y 2035, dando prioridad a las viviendas y zonas con peor eficiencia. Actuar sobre edificios no residenciales. Oficinas, comercios, equipamientos y otros usos deberán cumplir exigencias mínimas de eficiencia, empezando por los inmuebles menos eficientes.

Qué novedades llegarán a España con la transposición

Actualización del Código Técnico de la Edificación. El CTE incorporará nuevos conceptos, como el edificio de cero emisiones, y reforzará las exigencias relacionadas con la eficiencia y la descarbonización.

El CTE incorporará nuevos conceptos, como el edificio de cero emisiones, y reforzará las exigencias relacionadas con la eficiencia y la descarbonización. Más atención al impacto ambiental del edificio. Se prevé la creación de un nuevo Documento Básico de Sostenibilidad Ambiental, DB-HSA, que permitirá valorar no solo la energía que consume un edificio, sino también su impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida.

Se prevé la creación de un nuevo Documento Básico de Sostenibilidad Ambiental, DB-HSA, que permitirá valorar no solo la energía que consume un edificio, sino también su impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida. Cálculo del potencial de calentamiento global. Los edificios nuevos deberán ir incorporando el cálculo de su huella climática, teniendo en cuenta materiales, construcción, uso y ciclo de vida.

Los edificios nuevos deberán ir incorporando el cálculo de su huella climática, teniendo en cuenta materiales, construcción, uso y ciclo de vida. Impulso a la movilidad sostenible. Los edificios deberán facilitar cada vez más la recarga de vehículos eléctricos y el uso de la bicicleta, integrando estas necesidades desde el proyecto o la rehabilitación.

Los edificios deberán facilitar cada vez más la recarga de vehículos eléctricos y el uso de la bicicleta, integrando estas necesidades desde el proyecto o la rehabilitación. Pasaporte de renovación del edificio. Esta herramienta servirá como una hoja de ruta para planificar las mejoras energéticas por fases, de forma ordenada y adaptada a cada inmueble.

Esta herramienta servirá como una hoja de ruta para planificar las mejoras energéticas por fases, de forma ordenada y adaptada a cada inmueble. Certificados energéticos más completos. La certificación energética deberá ofrecer información más útil, comparable y fiable para propietarios, compradores, usuarios y técnicos.

La certificación energética deberá ofrecer información más útil, comparable y fiable para propietarios, compradores, usuarios y técnicos. Ventanillas únicas de rehabilitación. Se reforzarán los puntos de información y asesoramiento para ayudar a propietarios y comunidades a conocer ayudas, financiación, trámites y soluciones técnicas.

En definitiva, la transposición de esta Directiva supondrá cambios relevantes para los profesionales de la edificación, las administraciones públicas, los propietarios y las comunidades de vecinos. No se trata únicamente de cumplir nuevas exigencias normativas, sino de preparar los edificios para un futuro con menor consumo energético, más confort, mayor valor patrimonial y menores emisiones.

Noticias relacionadas