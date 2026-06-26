Panorama actual de ayudas y monetización en la rehabilitación de viviendas

Además de las tradicionales ayudas otros mecanismos de retorno económico como la fiscalidad o el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) cobran relevancia a partir de ahora. El propietario, la comunidad de vecinos y el sector profesional deben entender que la rehabilitación del futuro no dependerá de una única subvención, sino de la combinación inteligente de distintas fuentes de financiación, incentivos fiscales y sistemas de monetización del ahorro energético.

El nuevo escenario de ayudas públicas

Durante los últimos años, los fondos europeos Next Generation han permitido subvencionar actuaciones de rehabilitación con intensidades inéditas, especialmente en mejora de la eficiencia energética de edificios y viviendas. Sin embargo, este ciclo extraordinario finaliza el 30 de junio de 2026 y obliga a mirar al siguiente marco.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, recientemente publicado, recoge parte de esa experiencia y da continuidad a las políticas de rehabilitación, además de promover más vivienda pública o facilitar el acceso a la vivienda, entre las actuaciones fundamentales para contribuir al objetivo estratégico de mejorar las viviendas, el plan promoverá previsiblemente ayudas en materia de seguridad, accesibilidad, habitabilidad y sostenibilidad en edificios de viviendas y en viviendas unifamiliares.

Aunque habrá que esperar a la publicación de los respectivos planes de vivienda de las comunidades autónomas y las consecuentes convocatorias, las ayudas se orientarán en gran medida a la mejora de la eficiencia energética y a mejorar las condiciones de accesibilidad. Es destacable en el plan estatal la atención patente hacia el reto demográfico y la despoblación, aspecto que puede tener un impacto significativo en el territorio aragonés, azotado por el abandono de las zonas rurales.

Europa marca el camino: renovación obligada del parque edificado

La hoja de ruta en cuanto sostenibilidad medioambiental en la edificación viene marcada por la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), aprobada en mayo de 2024. Esta norma obliga a los estados miembros a desplegar planes nacionales de renovación del parque edificado con objetivos concretos de descarbonización y reducción de consumo energético.

España deberá traducir este mandato en un futuro Plan de Renovación de Edificios, aún no publicado, que previsiblemente orientará las ayudas de los próximos años. La lógica cambia: ya no se trata solo de subvencionar obras aisladas, sino de planificar la mejora progresiva del edificio hacia estándares energéticos más exigentes.

Libro del edificio y pasaporte: planificar para acceder a ayudas

En este contexto ganan relevancia herramientas como el Libro del Edificio Existente (LEEx) y su evolución hacia el futuro Pasaporte de Renovación impulsado por Europa. Estos permiten diagnosticar el edificio, planificar actuaciones por fases y establecer una hoja de ruta de mejora. Todo apunta a que estos instrumentos serán cada vez más importantes para ordenar inversiones y vincular futuras ayudas a estrategias de rehabilitación planificadas, y no a actuaciones aisladas.

En concreto el Libro del edificio Existente se define en el Plan Estatal de Vivienda como un documento imprescindible para acceder a determinadas ayudas a la rehabilitación de edificio completos de viviendas.

Rehabilitación energética del Bloque III de Estrecho Quinto en Huesca, de Atrium Arquitectos. / Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

CAES: Convertir ahorro energético en ingresos

Otra de las posibilidades para monetizar una intervención de mejora de la eficiencia energética en un edificio son los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) que emite la dirección General de energía de la comunidad autónoma a través de un proceso regulado por el estado en el que intervienen diferentes agentes.

Cuando una actuación de mejora de la eficiencia energética en un edificio —aislamiento, cambio de ventanas, mejora de instalaciones térmicas, entre otras— genera un ahorro energético verificable, ese ahorro podrá ser cedido por el promotor de la actuación a un tercero mediante la firma de un convenio CAE generando una contrapartida económica proporcional al ahorro obtenido.

En términos prácticos, esto supone que una rehabilitación energética no solo reduce la factura futura: también puede generar un ingreso adicional que disminuya el coste de la inversión.

Pese a estar regulado desde 2023 el Certificado de Ahorro energético es un mecanismo todavía poco conocido, pero con un gran potencial, especialmente como complemento a las ayudas públicas.

Fiscalidad: una herramienta clave

A ello se suman las deducciones fiscales por rehabilitación energética, que han demostrado ser uno de los incentivos más eficaces para el ciudadano. Permiten recuperar parte de la inversión a través del IRPF cuando se acreditan determinadas mejoras energéticas, en viviendas independientes hasta final de 2026 y en edificios de viviendas completos (unifamiliares y plurifamiliares) hasta 2027.

Aunque su continuidad dependerá de futuras decisiones normativas, la fiscalidad verde está llamada a seguir siendo un instrumento relevante, porque reduce el coste real de la actuación sin depender de concurrencia competitiva ni de presupuestos limitados.

Rehabilitación energética del Bloque III de Estrecho Quinto en Huesca, de Atrium Arquitectos. / Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

El futuro: combinar instrumentos

El modelo que viene será más complejo, pero también más sólido y podrá favorecer un abanico más amplio de intervenciones. La subvención seguirá siendo importante, pero dejará de ser el único motor. El propietario y las comunidades que comprendan este cambio estarán en mejor posición para anticiparse a un parque edificatorio que, por exigencia europea y por lógica económica, tendrá que transformarse de manera progresiva en los próximos años.

Las actuaciones de rehabilitación podrán apoyarse en una combinación de:

ayudas públicas,

deducciones fiscales,

monetización del ahorro mediante CAEs,

instrumentos blandos de financiación bancaria

Para sacar el máximo provecho entre las diferentes posibilidades será fundamental una red de información y asistencia al ciudadano estable y capacitada, como la Red de Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación de los Colegios de Arquitectos. La subvención seguirá siendo importante, pero dejará de ser el único motor. La rehabilitación energética pasa a entenderse como una inversión con retorno: ahorro, confort, revalorización patrimonial e incentivos económicos.