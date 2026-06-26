El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una oportunidad para rehabilitar

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 otorga una relevancia singular a la rehabilitación edificatoria y residencial. Esta prioridad se justifica por el envejecimiento del parque de viviendas, las carencias en materia de accesibilidad, seguridad y habitabilidad, así como por la necesidad de avanzar en eficiencia energética, circularidad, reducción de la demanda y lucha contra la pobreza energética.

Presupuesto general y régimen de financiación El plan prevé una movilización global de 7.000 millones de euros. De esta cuantía, la Administración General del Estado asumiría el 60%, equivalente a 4.200 millones de euros, y las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla el 40% restante, equivalente a 2.800 millones de euros.

Fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural

La línea de rehabilitación, dotada para todo el país con 2.100 millones de €, articula cinco modalidades principales de ayudas: regeneración y renovación urbana y rural; rehabilitación integral de edificios de viviendas; rehabilitación de viviendas; rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler social o asequible; y ayuda adicional a la rehabilitación de viviendas en edificios con distintos niveles de protección patrimonial.

El objetivo de estas ayudas es favorecer actuaciones integrales, técnicamente solventes y socialmente útiles, que contribuyan a mejorar la seguridad, accesibilidad, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética del parque residencial, tanto en ámbitos urbanos como rurales.

Regeneración y renovación urbana y rural

Esta modalidad se dirige a ámbitos delimitados que requieran una intervención integral, ya sea en barrios urbanos, áreas degradadas, entornos rurales, zonas con infravivienda o espacios en declive físico, social o funcional.

Las cuantías principales son las siguientes: para la rehabilitación integral de edificios o viviendas se aplican las cuantías previstas para dichas modalidades, pudiendo incrementarse hasta en un 10%; para las actuaciones de renovación o nueva construcción, la ayuda puede alcanzar hasta 1.000 euros por metro cuadrado útil, con un máximo de 85 metros cuadrados por vivienda y un límite del 80% del coste de la actuación; para urbanización o reurbanización, la ayuda puede llegar hasta el 80% del coste, con el límite de 18.000 euros por vivienda incluida en el área; y para realojos, hasta 18.000 euros anuales por unidad de convivencia, durante un máximo de cinco años.

Rehabilitación integral de edificios de viviendas

La rehabilitación integral de edificios de viviendas financia obras en edificios residenciales y viviendas unifamiliares destinadas a mejorar seguridad, accesibilidad, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

En materia de seguridad, la ayuda puede alcanzar 8.000 euros por vivienda y 90 euros por metro cuadrado de locales comerciales u otros usos compatibles situados en planta baja, con el límite general del 40% del coste de la actuación.

En materia de accesibilidad, la ayuda puede alcanzar 13.000 euros por vivienda y 145 euros por metro cuadrado de local u otros usos compatibles. Cuando resida en el edificio una persona con discapacidad igual o superior al 33% o mayor de 65 años, la cuantía puede ser de hasta 18.000 euros por vivienda; cuando resida una persona con discapacidad igual o superior al 65%, hasta 20.500 euros por vivienda; y cuando se alcance la accesibilidad universal plena del inmueble, hasta 22.000 euros por vivienda. El porcentaje máximo de ayuda en accesibilidad puede alcanzar el 70% del coste, o el 80% en los supuestos reforzados de discapacidad o personas mayores.

En materia de habitabilidad y sostenibilidad, las cuantías se determinan por el ahorro energético obtenido. Si la reducción de demanda conjunta de calefacción y refrigeración o de consumo de energía primaria no renovable se sitúa entre el 45% y el 60%, la ayuda puede llegar al 65%, con un máximo de 13.000 euros por vivienda y 145 euros por metro cuadrado de local. Si el ahorro alcanza o supera el 60%, la ayuda puede llegar al 80% del coste, con un máximo de 20.500 euros por vivienda y 228 euros por metro cuadrado de local.

El plan permite acumular actuaciones de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad siempre que las partidas de coste estén adecuadamente diferenciadas y no exista doble financiación de una misma unidad de obra. Asimismo, prevé apoyos adicionales en situaciones de vulnerabilidad económica, que pueden alcanzar hasta el 100% del coste imputable a la persona propietaria vulnerable, dentro de los límites que se establezcan.

Rehabilitación dentro de las viviendas

Esta modalidad se orienta a intervenciones en el interior de viviendas situadas en edificios plurifamiliares, con especial atención a la accesibilidad, la mejora del confort, la habitabilidad y la reducción del consumo energético.

En actuaciones de accesibilidad dentro de vivienda, la ayuda puede alcanzar hasta el 80% del coste, con un máximo de 15.000 euros por vivienda cuando resida una persona con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, y hasta 18.000 euros por vivienda cuando resida una persona con discapacidad igual o superior al 65%.

En actuaciones de habitabilidad y sostenibilidad dentro de vivienda resultan de aplicación las cuantías vinculadas al ahorro energético: hasta 13.000 euros por vivienda con ahorros de entre el 45 y el 60%, y hasta 20.500 euros por vivienda cuando el ahorro sea igual o superior al 60 por ciento, respetando los porcentajes máximos del 65 y del 80% del coste, respectivamente.

Rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler social o asequible

Esta ayuda tiene por finalidad movilizar vivienda vacía, mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación que permitan su incorporación al alquiler social o asequible.

La cuantía de la ayuda puede alcanzar hasta 30.000 euros por vivienda. Cuando la vivienda se ubique en un municipio o núcleo de población de 10.000 habitantes o menos, la ayuda puede alcanzar hasta 35.000 euros por vivienda. Se trata de una de las modalidades de mayor interés práctico, al combinar rehabilitación, movilización de vivienda vacía, alquiler asequible y reto demográfico.

Ayuda adicional en edificios con protección patrimonial

El plan contempla una ayuda adicional para viviendas ubicadas en edificios que cuenten con algún régimen de protección patrimonial, ya sea por el planeamiento, por catálogo urbanístico, por inclusión en un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural o por figuras equivalentes reconocidas por las administraciones competentes.

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