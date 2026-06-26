La profesora Pilar Gómez se despide de las aulas desde el IES Virgen del Pilar de Zaragoza: "Septiembre ya no será lo mismo"

Un camino largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Hace casi cuarenta años que Pilar Gómez (Zaragoza, 1965) se puso por primera vez al frente de una clase. Lo hizo en Barcelona, en concreto en San Sadurní de Noya, con un diploma de Filología Clásica a sus espaldas y rodeada de un equipo al que recuerda con cariño. Con ellos abrió un camino docente que discurrió por Ateca, Zuera y Pedrola para después llevarla de vuelta a su ciudad natal. Desde ella se despide hoy de las aulas para comenzar una nueva etapa arropada por sus compañeros, también amigos, de los últimos diez años.

Pilar estudió Filología Clásica en Zaragoza, donde encontró su vocación y a su gente. Con 21 años puso rumbo a Barcelona; allí la esperaban su tía y su mejor amiga. «Cogía el primer tren de la mañana para ir hasta San Sadurní. Al bajar tenía un rato andando hasta el cole, y había una cuesta larga que subía mientras veía amanecer. Era precioso, todo verde... me hacía feliz», recuerda.

En San Sadurní ejerció seis años, los últimos cuatro mientras estudiaba Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona. «Me llevaba un bocadillo para comer a la salida. Luego cogía el tren, me iba al campus y me ponía a estudiar», comparte. Cuenta que era una rutina tan agotadora como enriquecedora.

Con emoción de espíritu y cuerpo volvió a Zaragoza. «De repente me vi en casa de mis padres cuando llevaba muchos años viviendo por mi cuenta», reconoce. Pilar sentía que su sitio estaba en las aulas, así que después de un año dando clases particulares y un verano de trabajo en una escuela de barranquismo, entró en el colegio Inglés. La estancia fue temporal: embarazada, aprobó la oposición y se marchó.

Su primer destino fue Ateca, a donde viajó cada día para enseñar Lengua y Literatura. Empezó a tener sintonía con unos adolescentes en los que encontró perspicacia, ganas. La historia se repitió en Zuera y en Pedrola.

De aquellos puertos nunca antes vistos se marchó al IES Grande Covián. Y allí se detuvo a aprender. Enseñar español a inmigrantes y cantar en el coro fueron partes añadidas a sus clases de Lengua, en las que hizo del teatro su bandera para hacer llegar a los estudiantes la literatura de Delibes, Lorca, Machado, Galdós.

La implicación llevó a ser jefa de estudios, donde no todas las experiencias fueron positivas. Cuenta que se llevó a casa historias de alumnos, batallas familiares, guerras internas. Salió adelante con esfuerzo y un gran equipo.

Y con ese impulso llegó hace diez años al IES Virgen del Pilar, su último destino y su gran orgullo. Con nombres de los que nunca se olvidará las ha combatido todas ellas, y desde la biblioteca y con el club de lectura por bandera ha protegido a los alumnos que le han pedido (o no) amparo.

Ahora, unos y otros le auguran una nueva etapa «maravillosa». «El próximo septiembre ya no será lo mismo, pero Pilar seguirá siendo parte del Virgen. Gracias por tu ejemplo. Has dejado huella en los que hemos tenido la suerte de hacer camino contigo este tiempo», le dicen desde el departamento de Lengua. «Gracias por hacer tan bien tu trabajo. Te queremos», le dicen los alumnos.

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Pilar siente que ha sido un viaje bonito, un viaje que la ha hecho más sabia. Pidió aventuras, experiencias, un camino largo. Lo inició, lo recorrió y hoy lo despide sabiendo que siempre tendrá a su lado a tres alumnas a las que enseñar.