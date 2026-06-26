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Estos son los errores más frecuentes al rehabilitar un vivienda

Rehabilitar una vivienda o edificio mejora su confort, eficiencia y sostenibilidad. Para garantizar el éxito de la intervención, es fundamental conocer y evitar los errores más habituales durante el proceso.

Rehabilitar una vivienda o edificio mejora su confort, eficiencia y sostenibilidad.

Rehabilitar una vivienda o edificio mejora su confort, eficiencia y sostenibilidad. / Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

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Zaragoza

1 Empezar por la obra y no por el diagnóstico.

Lanzarnos a reformar una parte de nuestra vivienda sin contar con un análisis previo de la situación en la que se encuentra puede ser un error, contar con asesoramiento técnico es principal. Por eso, cualquier rehabilitación debería comenzar siempre con una fase previa de análisis y diagnóstico técnico que permita entender cómo se comporta el edificio y cuáles son realmente sus necesidades.

2 Esperar demasiado para intervenir

La conservación preventiva permite detectar y corregir a tiempo pequeñas patologías, como fisuras o humedades o instalaciones envejecidas, evitando que se conviertan en intervenciones de mayor envergadura. Aunque muchas comunidades retrasan estas actuaciones, intervenir a tiempo permite reducir costes, planificar mejor las obras, acceder a ayudas públicas y evitar reparaciones urgentes.

3 Pensar que rehabilitar es solo una cuestión estética

Buena parte del parque residencial presentan problemas de aislamiento, temperaturas extremas en invierno y verano, humedades, barreras arquitectónicas o instalaciones envejecidas que afectan directamente al bienestar y a la calidad de vida de las personas. Limitar la rehabilitación únicamente a una mejora estética supone perder una oportunidad mucho mayor: transformar el edificio para hacerlo más confortable, saludable, eficiente y preparado para el futuro.

4 No planificar las ayudas ni los requisitos técnicos

Las ayudas públicas para rehabilitación han supuesto en los últimos años una oportunidad para mejorar viviendas y edificios, pero muchas actuaciones se inician sin conocer los requisitos técnicos y administrativos necesarios para acceder a ellas. En rehabilitación energética, las subvenciones dependen del cumplimiento de objetivos de ahorro energético y una planificación inadecuada puede impedir alcanzar los requisitos exigidos provocando la pérdida de las ayudas previstas. Anticiparse es clave en cualquier proceso de rehabilitación.

5 Creer que lo barato siempre ahorra

Priorizar únicamente el menor coste inicial puede generar mayores gastos a largo plazo. Apostar por soluciones de calidad, materiales duraderos y una buena planificación permite reducir consumos, mejorar el confort y minimizar el mantenimiento, convirtiendo la rehabilitación en una inversión de futuro. La rehabilitación no debe entenderse como una reparación puntual, sino como una inversión a largo plazo sobre un patrimonio que seguirá envejeciendo y necesitando adaptarse con el paso del tiempo.

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Información facilitada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

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