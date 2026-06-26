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Última hora del incendio forestal en Tamarite de Litera, en directo: el Gobierno de Aragón desconfina Fonz, pero mantiene el desalojo de tres municipios

El fuego se originó a las 11.30 horas de este pasado jueves en la comarca de La Litera (Huesca) y tiene un perímetro estimado de 4.000 hectáreas. Hay desalojados varios municipios por precaución

Vídeo | Así trabaja la UME en la extinción del incendio de Tamarite

Vídeo | Así trabaja la UME en la extinción del incendio de Tamarite

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Iván Ruiz Jiménez

Iván Ruiz Jiménez

Zaragoza

Un incendio forestal declarado en Tamarite de Litera (Huesca) mantiene en vilo a la comarca oscense de La Litera desde este pasado jueves a las 11.30 horas. El fuego, que hasta el momento ha afectado de manera directa a 1.000 hectáreas de masa forestal, tiene un perímetro de cuatro veces más.

El Gobierno de Aragón ordenó el desalojo de los vecinos de los municipios de Azanuy, Alins y Calasanz por la proximidad de las llamas y fueron realojados en localidades próximas, donde han pasado la noche.

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El operativo de extinción de la DGA ha trabajado durante toda la madrugada, apoyada por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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