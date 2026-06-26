Última hora del incendio forestal en Tamarite de Litera, en directo: el Gobierno de Aragón desconfina Fonz, pero mantiene el desalojo de tres municipios

Un incendio forestal declarado en Tamarite de Litera (Huesca) mantiene en vilo a la comarca oscense de La Litera desde este pasado jueves a las 11.30 horas. El fuego, que hasta el momento ha afectado de manera directa a 1.000 hectáreas de masa forestal, tiene un perímetro de cuatro veces más.

El Gobierno de Aragón ordenó el desalojo de los vecinos de los municipios de Azanuy, Alins y Calasanz por la proximidad de las llamas y fueron realojados en localidades próximas, donde han pasado la noche.

Noticias relacionadas

El operativo de extinción de la DGA ha trabajado durante toda la madrugada, apoyada por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Laura Carnicero Testimonio de afectados por el incendio forestal en Tamarite de Litera La noche ha pasado sin sobresaltos en la Residencia de deportistas de Monzón donde se ha ubicado a los desalojados de Azanuy y Alins por el incendio forestal declarado en Tamarite de Litera. 32 personas, 6 de ellas menores, a quienes las llamas y el humo les obligaron a dejar sus casas. Las mesas con zumos, café, fruta y pastas están a disposición de todas las personas. Hay una calma tensa, porque el fuego ha cercado Azanuy y Alins pero los cascos urbanos están protegidos. En Monzón, el alcalde y presidente de la comarca del Cinca Medio ha tranquilizado a los vecinos, con el desconfinamiento de Fonz y con la posibilidad de volver a sus casas momentáneamente para recuperar “cosas básicas”. “El susto nos lo dimos y tenemos ganas de volver, pero es verdad que da confianza que el casco urbano está protegido”, ha defendido uno de los vecinos desalojados, José Antonio. Lee el reportaje completo aquí.

Declarado un incendio forestal en Uncastillo Declarado un nuevo incendio forestal en Aragón, esta vez en el municipio de Uncastillo, en las Cinco Villas (Zaragoza). Según acaba de informar el Gobierno de Aragón, el fuego se ha iniciado como consecuencia de "una tormenta seca" ocurrida durante esta pasada noche. Al lugar se están desplazado ya una sección de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y en la zona está actuando ya una cuadrilla terrestre y un helicóptero del Infoar.

Riesgo extremo de incendios El riesgo de incendios este viernes es "extremo" en más de tres cuartas partes de la provincia de Huesca, en el centro y extremo oriental de la de Zaragoza y en el centro de la de Teruel, según el mapa de actualizado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De cara al fin de semana, el Gobierno de Aragón avanza que declarará la alerta rojo plus de incendios forestales en todo Aragón durante el fin de semana

Máximo nivel de Protección Civil La evolución del incendio forestal de Tamarite de Litera ha obligado al Gobierno de Aragón a mantener el nivel 2, el máximo, de Protección Civil. Este grado, el más alto de los tres posibles, está reservado para aquellos fuegos en los que están amenazados núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, según el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad de Aragón (Procinfo)

Se mantienen los desalojos por el incendio forestal de Tamarite de Litera La evolución del incendio forestal de Tamarite de Litera ha obligado a mantener el desalojo de los municipios de Azanuy, Alins y Calasanz. Los vecinos podrán regresar a sus casas para recoger sus enseres en covoyes organizados por la Guardia Civil, según ha informado el Gobierno de Aragón. Los habitantes de las tres localidades tuvieron que abandonas sus casas a media tarde de este pasado viernes y han pasado la noche en Peralta de la Sal y Monzón. En total, hay 240 personas fuera de sus hogares, cinco de Alins, 180 de Azanuy y 55 de Calasanz.

Fonz, desconfinado El Gobierno de Aragón acaba de anunciar que "en los próximos minutos" dará la orden para desconfinar Fonz. El municipio oscense llevaba desde las 19 horas de este pasado jueves confinado por el humo del incendio forestal de La Litera

UME Vídeo | Labores de extinción del incendio forestal en Tamarite de Litera durante la madrugada Así han sido parte de las labores de extinción del incendio forestal de Tamarite de Litera (Huesca) durante esta pasada madrugada por parte de la Unidad Militar de Emergencia (UME)

Los medios de extinción han trabajado toda la noche en la contención del flanco del incendio más próximo a la localidad de Fonz El operativo de extinción del incendio que afecta a unas 4.000 hectáreas en La Litera han trabajado toda la noche para contener el flanco derecho y la cabeza del fuego. Durante la noche han participado en las labores 8 cuadrillas terrestres, 3 bulldozer y una sección de la UME, según informa el Gobierno de Aragón. Este viernes serán relevados con otras 13 brigadas (6 terrestres y 7 helitransportadas) a las que habrá que sumar 8 autobombas, 5 bulldozer y dos secciones de la UME. A los medios aéreos de la Comunidad Autónoma de Aragón se sumarán 3 hidroaviones, 3 anfibios “zapatones” y 2 BRIF del Miteco, así como un avión de carga en tierra y un avión anfibio de la Comunidad Autónoma de Valencia.

Así trabaja la UME en las labores de extinción del incendio Los efectivos de la UME están actuando sobre el terreno con ataque directo al incendio para contener su avance y consolidar el perímetro. Como se ve en las imágenes, las condiciones han sido de escasa visibilidad debido al humo. UME