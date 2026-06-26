Los vecinos de Azanuy vuelven a recoger pertenencias a sus casas: “Ver todo quemado da mucha tristeza pero entre todos nos han salvado el pueblo”

Un abrazo fuerte que dice lo que las palabras no alcanzan. Al abrazo le siguen las lágrimas. De pena y de alivio, casi a partes iguales. Porque dos vecinas de toda la vida de Azanuy ven que se ha salvado su pueblo, que se han salvado sus casas, que están todos bien, pero que todo su entorno es ahora de color negro debido al incendio forestal desatado ayer en Tamarite de Litera. “Las llamas se han quedado a diez o quince metros de mi casa. No más. Pero dos chavales de Boltaña han estado toda la noche vigilando para que no pasaran las llamas”. Y las lágrimas vuelven a brotar, casi sin quererlo. Es Elvira Sancho, ha salvado su casa pero el miedo todavía sigue en el cuerpo. Y el agradecimiento también. Porque no caben más palabras de orgullo que es saberse protegido por quienes velan por todos, jugándose la vida por proteger lo que es de otros. “Cuando pase todo esto iré a Boltaña a agradecérselo, y hay que agradecérselo a todos, a bomberos, a la UME, a los chavales del pueblo que se han jugado la vida con los tractores para ayudarnos a todos”, añade Elvira.

Y Mari Carmen Monter, otra vecina de Azanuy, comparte el “susto grande” y la tristeza de ver el pueblo quemado, pero recalca que “todos estamos bien”. “Y eso es lo más importante. Nos han salvado el pueblo: es impresionante ver cómo está el cerco a diez metros de las casas y no ha entrado al casco urbano”, añade Pilar, otra residente de la localidad que ha acudido esta mañana a recuperar pertenencias básicas hasta que puedan volver de forma definitiva.

Rocío ha aprovechado la hora y media de tiempo para recoger “comida, pañales y lo más básico”. Tiene un niño pequeño y pudieron alojarse anoche en casa de sus suegros. La “pena” es el sentimiento que mejor describe esta situación. Pero también la confianza en el trabajo que han hecho todos los equipos de emergencias.

Noticias relacionadas

En imágenes | Los vecinos de Azanuy desalojados en Monzón reciben información / Miguel Ángel Gracia

El tiempo para estar en Azanuy acaba por hoy. Sus vecinos se van con pena pero más tranquilos después de ver que las casas no se han quemado. “Aunque parezca muchas veces que no, existimos y aquí estamos, bien contentos y orgullosos”, concluye Mari Carmen, también con los ojos humedecidos, porque en susto ha sido grande y tardará en olvidarse.