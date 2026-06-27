Aragón reducirá los alumnos por aula en Aragón: "Es un gran primer paso"

Cambios nacionales y un impacto en Aragón. El Ministerio de Educación trabaja en bajar las ratios de alumnos por aula y en la comunidad la gran modificación estará en la etapa de 0 a 3 años, ya que en el resto (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) Aragón ya cumple con la normativa.

En el caso de 0 a 3 años, la propuesta nacional plantea reducirla a más de la mitad, lo que para sus trabajadoras, que desde hace más de un mes están en huelga a nivel nacional por sus condiciones, es toda una alegría. "Es un gran primer paso, y en parte es el triunfo de toda la lucha que llevamos, sobre todo de las compañeras de Madrid", señalan desde la plataforma aragonesa que las representa.

Este planteamiento, que el ministerio ha lanzado a los sindicatos y que se tramitará por real decreto -por lo que no requerirá que el Gobierno reúna mayoría parlamentaria-, se concreta en lo siguiente. En el primer ciclo de infantil, la cifra máxima de alumnos en las clases de 0 a 1 años pasa de los 8 actuales que hay en Aragón (y en el resto del país) a 4; en la de 1 a 2, se pasa de los 13 actuales a 6, y en la de 2 a 3, de los 20 estudiantes a 8.

Belinda Gil, portavoz de la plataforma 0-3 en Aragón, explica a este diario que se trata de un primer paso que "mejora las condiciones de los niños" e indica que implantarla de forma justa queda ahora "en manos de las comunidades". Asegura que "la lucha sigue" -su principal reivindicación es poder equipararse al resto de ciclos educativos- pero celebran los avances, que les han dejado sensación de "satisfacción". "Surgen dudas de cómo se va a implantar, pero entendemos que se pueden ir resolviendo. Lo importante es que se haga lo más rápido posible", comparte.

Gil ve además que esta bajada de ratios es también un impulso para que se consiga otra de sus reivindicaciones: la pareja educativa en las aulas, porque se van a requerir más trabajadoras por clase. "La necesidad de bajada de ratios es imperiosa, las cifras actuales son escandalosas y no se puede sostener, no podemos atender a tantos niños a la vez", subraya. El real decreto "mejora" esta petición que, asegura, era una "urgencia".

Además de en el primer ciclo de Infantil, la propuesta del ministerio también recoge una bajada en el segundo (de 3 a 6 años), que pasaría a ser de un máximo de 20 alumnos por aula. Según informan fuentes del Departamento de Educación, en Aragón el máximo está marcado en 23 (+ 1 por desdoble), por lo que también se reducirían ligeralmente las cifras.

En el caso de Bachillerato, el planteamiento ministerial reduce de 35 a 30 el máximo de estudiantes por aula, un índice con el que Aragón ya cumple al tener establecidos ese máximo de una 30 de alumnos por clase, según informan desde la consejería.

En el caso de Primaria y en Secundaria, el Ejecutivo central ya había impulsado un proyecto de ley para reducirlas a 22 y 25 frente a los 25 y 30 que había respectivamente. En Aragón están establecidas en 25 para Primaria, con un desdoble a 26 alumnos y un 10% de margen, ya que en función de la presión demográfica de cada localidad y área hay variaciones de admisión. Desde Educación indican que tambien inlfuye la ratio cupo, que puede ser mayor porque puede haber más alumnos (hermanos, repetidores) que no se contemplan en la admisión. La comunidad está por tanto algo por encima de la propuesta nacional. Lo mismo sucede en Secundaria, donde en Aragón hay un máximo de 27 alumnos por aula.

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Con todo, las ratios que hay ahora en Aragón se sitúan generalmente por debajo de los máximos establecidos en la normativa que está en vigor. Según informan desde Educación, las ratios y la planificación de unidades en la comunidad se enmarcan en un modelo normativo propio, definido por el Decreto 57/2024, que establece como objetivo ratios máximas de referencia más contenidas que las estatales.