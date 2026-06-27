La consejera de Economía Eva Valle suma un nuevo cargo: será la presidenta de la Fundación Hidrógeno
Más de 90 empresas y organizaciones integran la fundación, que aprobó sus cuentas esta semana y nombró también a Isabel Garcés como secretaria
La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha asumido la presidencia de la Fundación Hidrógeno Aragón, entidad con sede en el Parque Tecnológico Walqa que lidera desde hace más de dos décadas la investigación relacionada con el aprovechamiento industrial de este vector energético y su contribución a la descarbonización de la economía.
Valle presidía esta semana la reunión del Patronato de la Fundación, que integran actualmente más de 90 empresas y organizaciones. El encuentro servía igualmente para aprobar las cuentas de la entidad y el nombramiento al frente de su secretaría de Isabel Garcés, funcionaria del área de industria del Ejecutivo autonómico vinculada al desarrollo de la estrategia del hidrógeno en la comunidad autónoma.
La fundación, que celebrará la segunda Semana del Hidrógeno de Aragón del 16 al 20 de noviembre próximos tras la excelente acogida de la primera edición, repasaba algunos de los que serán sus objetivos estratégicos para los próximos años.
Entre ellos figuran los de convertirse en un referente de validación tecnológica aumentando las inversiones, incrementar los trabajos para el cliente privado a fin de desarrollar el ecosistema del hidrógeno y potenciar la relación con otros centros de investigación aragoneses y clústeres para maximizar la experiencia regional, evitando posibles duplicidades tecnológicas en inversiones y desarrollo del conocimiento.
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