Críticos del PSOE Zaragoza promoverán una candidatura a las primarias al ayuntamiento si no se forma la agrupación Gran Ciudad
Más de 60 militantes denuncian "la estructura anómala y poco funcional" en la capital aragonesa y reclaman a la Ejecutiva de Pilar Alegría cumplir con "la obligación estatutaria y congresual" de la organización municipal
Movimiento interno en el PSOE Zaragoza. Más de 60 críticos con la dirección provincial y autonómica del partido han suscrito un par de cartas, dirigidas a la Secretaría de Organización autonómica y Federal, en las que reclaman un mayor contacto con la dirección y han reclamado la activación de la Agrupación Gran Ciudad, histórica reivindicación entre los socialistas zaragozanos. Los firmantes de la carta señalan que si no se aclara el futuro de la agrupación presentarán una candidatura propia a las primarias al Ayuntamiento de Zaragoza, previstas para el próximo otoño.
Una cena el pasado jueves 18 de junio, en el zaragozano restaurante Rogelios, fue la cita que ha desembocado en el envío de las dos misivas-resumen que recogen algunas de las críticas de estos militantes, que incluyen desde afiliados de base hasta personas que tuvieron cargos institucionales en el pasado.
Los firmantes de la carta critican que ningún miembro de la Ejecutiva Regional participara en la convocatoria, "pese a que la invitación había sido trasladada previamente". "La presencia de algún representante de la dirección regional habría sido valorada positivamente como gesto de escucha y cercanía", analizan los socialistas, que afearon que desde el Congreso Regional, celebrado hace más de un año, no se ha dado "todavía un espacio de encuentro directo entre la secretaria general -Pilar Alegría- y la militancia de Zaragoza".
Los militantes cierran su misiva advirtiendo que pretenden "dar continuidad" a partir del mes de septiembre a estos encuentros con el objeto de crear "un espacio de reflexión y participación". La intención, según los firmantes, es "favorecer una mayor implicación de la militancia y contribuir al debate político y orgánico previo al próximo ciclo electoral municipal".
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