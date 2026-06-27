El destino elegido por miles de aragoneses cada verano que lucha contra una plaga de serpientes: "Ni con un ejército preparado para acabar con ellas lo conseguiríamos"

Muchos aragoneses han apostado este verano por no salir de España debido al sempiterno conflicto internacional entre Estados Unidos, Irán e Israel. Uno de los destinos preferidos por zaragozanos, oscenses y turolenses es sin ninguna duda las Islas Baleares gracias a la buena conexión aérea desde el Aeropuerto de Zaragoza con Mallorca y Menorca. Son muchos los vuelos que despegan cada semana desde la capital aragonesa con destino a este paraíso mediterráneo conocido mundialmente por sus playas de aguas turquesas, calas escondidas y paisajes únicos que terminan enamorando a jóvenes, familias y jubilados.

Sin embargo, las Islas Baleares, según han informado varios medios locales, están bajo la amenaza de una plaga de serpientes invasoras que están sorprendiendo a turistas nacionales e internacionales y preocupando a científicos, administraciones y vecinos. Los reptiles ya no solo aparecen en las famosas zonas del interior de Mallorca, Ibiza o Formentera, sino que su expansión ha sido tal que los curiosos han grabado más de una nadando en el mar, provocando la huida a toda velocidad de los bañistas.

Una serpiente de herradura en Mallorca / DIARIO DE MALLORCA

El último gran susto se vivió en una playa de Mallorca cuando apareció una serpiente de herradura de casi dos metros, una situación que ya no puede considerarse una excepción. Los expertos advierten que la presencia de los reptiles va en aumento en los últimos años y que su erradicación es prácticamente una odisea. "Tenemos que aprender a convivir con ellas. Ni con un ejército preparado para acabar con ellas lo conseguiríamos", resumió Samuel Pinya, profesor de Ecología de la UIB a Diario de Mallorca.

¿Dónde hay más serpientes?

La situación con los reptiles afecta especialmente a Mallorca, donde la serpiente de herradura, inofensiva para el ser humano, convive con otras especies como la de collar, agua, escalera y bastarda. Más preocupados están en Ibiza, Formentera y algunos islotes de las Pitiusas porque las serpientes son el principal depredador de la sargantana balear, completamente amenazada en un ecosistema donde los reptiles campan a sus anchas. Estas lagartijas cumplen funciones esenciales: controlan insectos, dispersan semillas e incluso participan en la polinización de algunas plantas. Es importante recordar que en las islas, cada especie cumple una función muy concreta y la introducción de un depredador nuevo puede alterar el equilibrio natural de forma profunda.

El Cabo Formentor en Mallorca / PEXELS

Los datos del Consorcio para la Recuperación de la Faune de las Islas Baleares reflejan el aumento del número de serpientes en la zona. En 2024 se capturaron 136 serpientes gracias a las 170 trampas instaladas por la Administración. Un año después, la cifra ascendió a 280 ejemplares y 375 trampas. En lo que va de 2026 ya se han desplegado cerca de 450 dispositivos y se han capturado 58 serpientes. La variedad más capturada es la de herradura con un total de 384 seguida. Su presencia se ha extendido incluso a zonas donde antes no era habitual, como la Serra de Tramuntana, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Mallorca.

Así llegaron a las islas

El origen de la invasión de los reptiles fue silencioso. Los investigadores explican que las primeras serpientes llegaron escondidas entre árboles ornamentales importados desde la Península Ibérica, especialmente olivos y otras plantas procedentes de viveros. Los reptiles pasaban el invierno entre las raíces y la tierra de esos árboles y desembarcaron en Mallorca, Ibiza, Formentera sin ser detectados.

La sargantana balear se ha visto amenazada por las serpientes / PEXELS

Durante mucho tiempo, el problema con las serpientes pasó desapercibido, pero se fueron reproduciendo sin ningún depredador eficaz para controlar la población por lo que se fueron expandiendo por más partes de las islas. En verano con el calor y la época de apariamiento hacen que sean más visibles por lo que se han aumentado los avisamientos las últimas semanas coincidiendo con la llegada de los primeros turistas que han hecho la situación todavía más grande al grabarla con su teléfono móvil y compartirla en redes sociales.

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Mallorca es el destino veraniego mejor conectado desde el Aeropuerto de Zaragoza gracias a los vuelos de Ryanair y Vueling. La compañía irlandesa apuesta por tres frecuencias semanales con Palma hasta finales de octubre cuando comience la temporada de invierno y se elimine como sucede cada noviembre desde hace varios años. Hasta la principal isla balear se puede volar con Vueling con un vuelo programado cada día de la semana. También se puede viajar con Volotea a Menorca los miércoles y los sábados.