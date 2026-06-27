Eva Torres: «El dinero de los zaragozanos debe de destinarse a resolver los problemas reales»

PREGUNTA: ¿Qué importancia tiene el informe del interventor municipal para el discurso de Vox?

RESPUESTA: Tiene una importancia enorme, porque confirma lo que Vox lleva tiempo defendiendo: que el ayuntamiento debe controlar el gasto voluntario, priorizar los servicios esenciales y dejar de gastar sin una evaluación seria de utilidad, necesidad y sostenibilidad. Ya no es solo una posición política de Vox; es una advertencia del órgano de control económico del propio ayuntamiento.

PREGUNTA: ¿En qué sentido el informe da la razón a Vox?

RESPUESTA: Vox lleva meses insistiendo en que no se puede seguir aumentando gasto discrecional mientras hay necesidades básicas pendientes en barrios, limpieza, seguridad, transporte, mantenimiento urbano o polígonos industriales. Cuando el interventor pide extremar el control del gasto voluntario, está avalando precisamente esa línea: primero lo obligatorio, primero los servicios esenciales y primero el dinero de los zaragozanos donde de verdad hace falta.

Ya levantamos la voz de alarma cuando nos negamos a aprobar el presupuesto municipal para este año 2026. Advertíamos de lo que el informe del interventor ha puesto de manifiesto. Y es que, entre otras cuestiones, el gasto corriente se ha incrementado 50 millones de euros más respecto al 2025. ¡Son 50 millones de euros más que tienen que salir del bolsillo de los trabajadores y contribuyentes!

PREGUNTA: El interventor advierte de la necesidad del control del gasto voluntario. ¿Qué entiende Vox por gasto voluntario?

RESPUESTA: Es todo aquel gasto que no responde a obligaciones imprescindibles o servicios esenciales. Vox no dice que todo gasto voluntario sea malo, pero sí que debe justificarse, revisarse y controlarse. No puede haber barra libre para propaganda, duplicidades, subvenciones, estructuras innecesarias o proyectos que no mejoran la vida real de los vecinos.

PREGUNTA: ¿Por qué Vox apoyó finalmente el Presupuesto municipal de 2026?

RESPUESTA: Porque conseguimos introducir condiciones y prioridades que beneficiaban a Zaragoza. Vox no dio un cheque en blanco: condicionó su apoyo a medidas concretas como avanzar en la racionalización de la estructura municipal para ser más eficaces, más eficientes y minorar el coste; y modificar el enfoque de la Zona de Bajas Emisiones para que no se convirtiera en una herramienta recaudatoria contra los vecinos.

P: Les acusaron de querer bloquear el Presupuesto de la Ciudad de Zaragoza ¿Vox bloquea o construye?

R: Vox construye cuando las medidas son buenas para Zaragoza y bloquea cuando son perjudiciales. Esa es la obligación de un grupo municipal serio: no decir siempre sí, ni decir siempre no, sino defender el interés de los vecinos.

P: ¿Qué ha aportado Vox al Ayuntamiento de Zaragoza durante este mandato?

R: Vox ha aportado algo muy claro: utilidad. Hemos demostrado que se puede hacer oposición responsable, negociar cuando conviene a Zaragoza y exigir cambios cuando el Gobierno municipal se acomoda o se equivoca. Nuestro trabajo se ha centrado en menos impuestos, más vivienda, más seguridad, apoyo a familias, autónomos y pymes, defensa de los barrios, mejora de los polígonos industriales y una administración municipal más eficiente.

P: ¿Qué modelo de municipalismo defiende Vox?

R: El municipalismo que escucha al vecino. No solo grandes titulares ni grandes proyectos: iluminación, limpieza, baches, transporte, aparcamiento, parques, seguridad, accesibilidad y mantenimiento. Eso es lo que cambia la vida diaria de la gente.

P: ¿Qué significa que Vox defiende los barrios frente a los ‘macroproyectos’?

R: Significa que Zaragoza no se construye sólo con anuncios. Una ciudad se construye cuidando sus calles, sus barrios, sus polígonos, sus colegios, sus centros de mayores, sus parques y sus conexiones. Vox quiere solucionar los problemas reales de los zaragozanos; como la reciente apertura de la calle Ibón de Astún en Miralbueno.

Los vecinos tienen derecho a descansar, a vivir en calles limpias, a usar el espacio público con seguridad. Eva Torres — Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza

P: ¿Está Vox contra la movilidad sostenible?

R: No. Vox está contra las imposiciones que perjudican al vecino sin resolver los problemas reales. Queremos una movilidad útil y en libertad: mejor transporte público, mejores accesos, más seguridad vial, aparcamientos compensatorios y soluciones para trabajadores, familias y barrios.

P: Pero están en contra de las Zonas de Bajas Emisiones

R: ¡Por supuesto! Las ZBE no son una obligación europea, son una obligación del Gobierno de Sánchez quien las impone a través de su Ley de Cambio Climático cuyos objetivos son coartar las libertades y discriminar a las clases trabajadoras por circular por el centro de su ciudad. El Partido Socialista y sus socios quieren convertir el acceso al centro de las ciudades en un lujo.

P: ¿Qué propone Vox para Plaza, Malpica y otros polígonos industriales?

R: Más frecuencias de transporte adaptadas a los turnos laborales, mejores accesos, planificación metropolitana real y coordinación entre administraciones. No tiene sentido presumir de potencia logística mientras muchos trabajadores tardan demasiado en llegar a su puesto de trabajo. Fue Vox quien propuso en 2023 construir unos nuevos accesos a plaza, atendiendo las peticiones de la patronal y trabajadores, algo que se va a hacer realidad en unos meses.

P: ¿Qué ha hecho Vox en materia de convivencia?

R: Vox impulsó la necesidad de una Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana para ordenar en un único texto las conductas que afectan a la convivencia: suciedad, botellón, venta ambulante ilegal, incivismo, degradación del espacio público y problemas que sufren muchos vecinos en sus barrios.

P: ¿Por qué es necesaria una Ordenanza Cívica?

R: Porque la libertad necesita normas. Los vecinos tienen derecho a descansar, a vivir en calles limpias, a usar el espacio público con seguridad y a que no se normalicen comportamientos incívicos. La convivencia no se protege con discursos, se protege con reglas claras y con voluntad de aplicarlas.

P: ¿Vox está obsesionado con la seguridad?

R: Vox está preocupado por lo mismo que preocupa a muchos vecinos. La seguridad no es una obsesión: es una condición básica para vivir en libertad. Cuando un barrio se degrada, quienes más lo sufren son las familias, las personas mayores, los comerciantes y los vecinos trabajadores. Y es un hecho que la inseguridad en nuestras calles se está incrementando, en gran parte como consecuencia del fomento de la política de inmigración ilegal y descontrolada que se lleva a cabo desde el Gobierno Central.