El incendio de Tamarite de Litera ya está estabilizado: los vecinos pueden volver a sus casas y la UME se retira
El fuego provocado por un rayo este viernes entre Luesia y Uncastillo se ha dado por finalizado
El incendio de Tamarite de Litera ha quedado estabilizado a las 10.00 horas y la UME ya se ha retirado, tras casi 48 horas trabajando en su extinción. La principal buena nueva llega para los vecinos de Azanuy, Calasanz y Alins, que podrán regresar a sus casas a partir de las 13.00 horas. Aunque vuelven con la recomendación de permanecer en los núcleos urbanos, puesto que los servicios de extinción van a seguir trabajando en el entorno de las poblaciones hasta que el fuego se de por extinguido.
Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha decidido este sábado, en el Cecopi, desactivar el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón, rebajándolo a una situación operativa de nivel 1. Con todo, se mantienen todavía algunos cortes y restricciones en varias carreteras. La A-2216 permanece cerrada, la A-2215 solo está habilitada para residentes y la A-1237 se abre a excepción del tramo que comunica a Azanuy. Y la A-133 queda totalmente abierta.
El otro incendio declarado este viernes, entre Luesia y Uncastillo a causa de un rayo, ha quedado definitivamente extinguido, con "muy poca quema de masa forestal", pese a la preocupación inicial, tal y como ha reconocido el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro. Aragón, eso sí, sigue en el nivel de Alerta Rojo Plus, con varias restricciones, por ejemplo, a la hora de cosechar.
Una decisión que fue criticada este viernes por las organizaciones agrarias, a quienes Bermúdez de Castro ha pedido "lealtad y sentido común". "Ayer por la tarde, ya con el Rojo Plus, hubo un pequeño incendio en Ejea por una cosechadora", ha lamentado, pidiendo igualmente responsabilidad y precaución a los ciudadanos. "El de Tamarite ha sido el primer gran incendio, pero no va a ser el último", ha anticipado.
En ese sentido, ha insistido en que "todas las decisiones que se toman en el Cecopi, como el nivel Rojo Plus, son mirando el interés general y no particular". "No voy a polemizar con las asociaciones agrícolas, si estuvieran aquí hubiesen tomado la misma decisión. Porque hay que mirarlo de forma global, viendo cómo están Navarra, Cataluña o Castilla y León, sabiendo los medios disponibles... No se toma ninguna decisión con criterios políticos. Ninguna", ha sentenciado Bermúdez de Castro.
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