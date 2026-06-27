Nolasco imita a Milei y asegura que Vox "meterá la motosierra" en el Gobierno de Aragón

Alejandro Nolasco y Javier Milei. Dos políticos conservadores, de ultraderecha, unidos desde este sábado por "la motosierra" con la que quieren gobernar en sus administraciones. El primero lo hace desde hace semanas en el Gobierno de Aragón, en el regreso de Vox al Ejecutivo autonómico junto a Jorge Azcón (PP), y el segundo en Argentina desde hace meses. El partido de Santiago Abascal ha presentado este sábado su plan de desregulación, una de sus medidas estrellas para los Gobiernos autonómicos de los que forma parte y su aspiración última por si algún día llegan al Ejecutivo central.

Nolasco, junto a Carlos Pollán (Castilla y León) y Óscar Fernández (Extremadura), han sido los rostros autonómicos en un acto comandado por Carlos Hernández Quero y José María Figaredo, responsables de la política económica de Vox. Nolasco ha asegurado que su partido va a "meter la tijera y la motosierra" en el Gobierno de Aragón en los próximos meses.

Según el líder de la ultraderecha en la comunidad, la normativa en Aragón es "una locura", pero confía en que el plan desregulador tenga efecto en el Gobierno que comanda junto al Partido Popular. "Esto va a acabar enseguida", ha resumido Nolasco, que ha puesto como ejemplo a los trámites que deben seguir los ciudadanos la incorporación de un joven agricultor y la solicitud de ayudas de estos profesionales del campo. El mismo ejemplo que dio hace dos semanas en las Cortes de Aragón, en una primera comparecencia para hablar de desregulación en la que el vicepresidente autonómico apenas aportó información.

El documento dado a conocer este fin de semana, de 81 páginas, atraviesa toda la Administración, pero se centra en cambios que principalmente afectarían al Gobierno de España. El análisis de la normativa autonómica pasa por "el silencio positivo" y favorecer las normas nacionales, para "evitar duplicidades". Sí hay una referencia indirecta a Aragón, ya que Vox vuelve a reclamar "la interconexión de cuencas", que implicaría el trasvase del Ebro. El sueño de la ultraderecha, según recoge en este documento, es "convertir España en una auténtica autopista del agua".

Eliminar el registro horario obligatorio

Vox ha presentado este sábado, en el marco de su Asamblea General Ordinaria, su Programa de Desregulación, que incluye propuestas para suprimir los planes de igualdad y LGTBI de las empresas, el registro horario obligatorio, y una Ley de Mercado Abierto para toda España, entre otras.

Bajo el lema '¡Al grano!' Una vida más fácil', Vox aduce que la hiperregulación es responsable del "decrecimiento, desmantelamiento o decadencia" de varios ámbitos y sectores españoles, y pone el foco en el sector primario, la energía, la industria, la vivienda, el sistema autonómico y la inmigración masiva.

"Las leyes, nacidas para encarnar el orden y posibilitar la convivencia, estranguladas en la hipertrofia normativa contemporánea, han degenerado en un caos normativo que penaliza la iniciativa, lastra el crecimiento y condena el porvenir, fuente de desorden y parálisis social", resumen los de Santiago Abascal.

El Programa de Desregulación, recogido por Europa Press, aclara que las propuestas que contiene parte de una revisión "profunda" de toda la normativa y la burocracia" y matiza que "no agotan" todas las que proponen o van a poner en marcha en los gobiernos de los que forman parte -Extremadura, Aragón y Castilla y León-, sino que son las medidas que "van a vertebrar" la arquitectura de desregulación "integral" que quieren implementar.

En el ámbito de la Administración

Vox también asegura que acabará con la obligación de cita previa, que, a su juicio, se ha convertido en "un muro para no atender" al ciudadano. "Hoy es imposible entrar en una oficina pública, renovar un documento o hacer una gestión básica sin pelearse durante semanas con una web que nunca tiene huecos", justifican.

Precisamente, el Congreso, con los votos a favor de PP, Vox, Junts, PNV, Podemos y BNG, aprobó una iniciativa para instar al Gobierno a eliminar la obligatoriedad de la cita previa en la Administración, permitiendo la atención presencial sin reserva.

Por otro lado, Vox promete derogar tres normas por cada una que se apruebe. "Cada ley nueva tendrá que identificar, en su propio texto, qué tres normas vigentes deroga" y "sin esa identificación, no se tramita ni se aprueba", reza el Programa de Desregulación, recogido por Europa Press. "Basta ya de legislaturas que añaden miles de normas y no retiran ninguna: los españoles no pueden seguir cargando con un Boletín Oficial que crece sin parar mientras su libertad mengua", agrega.

Además, Vox garantiza que aprobará una Ley de Mercado Abierto para que cualquier empresa, profesional o producto que ya opere legalmente en una comunidad autónoma pueda hacerlo en el resto del territorio nacional sin trámites, licencias ni registros adicionales.

También quieren implantar una sola base de datos para toda la Administración. "El ciudadano no volverá a entregar un papel, un certificado o un dato que la Administración ya tiene", afirman. "Se acabó el peregrinaje de ventanilla en ventanilla pidiendo documentos que el propio Estado emitió", añaden.

En esta línea, Vox quiere suprimir los "mercados parasitarios" nacidos a la luz de la burocracia. "Allí donde hay un trámite que no funciona, brota inmediatamente un negocio que se aprovecha de él", como la reventa de citas en Extranjería o para el DNI, según mencionan.

Además, plantean el silencio administrativo positivo y declaración responsable como regla general, pero deja fuera materias que afectan a la soberanía nacional y al control de quién entra y se queda en España: nacionalidad, residencia, permisos de trabajo a extranjeros y, en general, inmigración.

Asimismo, Vox plantea leyes de armonización para acabar con el caos autonómico. "El Estado recuperará el uso del artículo 150.3 de la Constitución para imponer reglas comunes allí donde las Comunidades Autónomas han convertido España en diecisiete países distintos", señalan.

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Otras de las propuestas de Vox son la libertad de promociones, rebajas y campañas comerciales para los comercios para adecuarlos al comercio 'online', que "vende cuando quiere y como quiere"; el fin de la doble licencia comercial; una sola norma para toda España, armonizada con Europa, de etiquetado y envasado.