Pilar Alegría defiende un PSOE Aragón "unido" y que "apoya" a Pedro Sánchez en el Comité Federal que definirá el calendario de primarias para las elecciones municipales

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, encabeza este sábado a la federación socialista de la comunidad autónoma en el Comité Federal que se celebra en Madrid y que definirá el calendario de primarias para las elecciones municipales de 2027. Alegría ha defendido que el partido, a nivel aragonés, está "unido" y ha trasladado "el apoyo" de todos sus compañeros al secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una alineación que coincide también en el análisis político, ya que Alegría ha rechazado un adelanto electoral a nivel nacional y ha reivindicado el trabajo del Gobierno de España: "Merece la pena seguir trabajando para mejorar la vida de la gente".

Alegría, que ha atendido a los medios de comunicación minutos antes del Comité Federal, ha destacado que la federación que dirige está "unida" y viaja a Madrid para "trasladar el apoyo al secretario general", Pedro Sánchez. Y también al "proyecto progresista que está consiguiendo mejorar y transformar la vida de la gente".

La secretaria general de los socialistas aragoneses ha señalado que el cónclave de este sábado es "el punto de partida para las próximas elecciones municipales". Tal y como adelantó este diario, el PSOE Aragón planea un período de primarias que se celebrará en otoño y del que hoy se podrían conocer las fechas concretas. "En Aragón afrontamos este proceso con toda la ambición, las ganas y la ilusión", ha sentenciado Alegría.

La líder de los socialistas en Aragón ha reivindicado el papel de los alcaldes y concejales del PSOE en la comunidad, "que dan lo mejor de sí mismos y dedican 24 hora sa esa gestión sin recibir ni un solo euro". "Una labor que desde luego nunca se puede ver opacada porque algunos, en algún momento, se han servido de las siglas de este partido para lucrarse con actitudes bochornosas y reprobables", ha rematado Alegría, antes del Comité Federal que se celebra un año después del estallido del caso Leire y la misma semana en la que se ha conocido al sentencia al exministro José Luis Ábalos o han continuado las informaciones en torno a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, o José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno.

Alegría ha criticado a un PP que, en Aragón, está "sometido a las líneas que marca Vox" y ha censurado que la gestión es "única y exclusivamente privatizar". "Olvidan el debate político y solo se dedican a deslegitimar al adversario", ha criticado la secretaria general de los socialistas de la comunidad autónoma.

"Sánchez ha dejado muy claro que las elecciones serán en 2027"

La también secretaria de Política Autonómica en la Ejecutiva federal del PSOE ha rechazado la posibilidad de un adelanto electoral a nivel nacional. "Son decisiones que le corresponden al presidente del Gobierno y además él ya ha sido absolutamente claro", ha resumido Alegría, alineada con el postulado de un Pedro Sánchez que mantiene desde hace tiempo que los comicios generales serán en el verano de 2027.

La representación aragonesa en el Comité Federal del PSOE, instantes de su inicio. / PSOE Aragón

Alegría ha insistido en que sobre este asunto "está todo dicho" y que "la potestad" de Sánchez para convocar elecciones es la que faculta al presidente para emitir la opinión más valiosa: "El presidente del Gobierno ha dejado muy claro que las elecciones serán en 2027".

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Sobre los motivos para que el PSOE, en colaboración con Sumar, siga al frente del Consejo de Ministros, Alegría ha argumentado que "merece la pena seguir con este proyecto de transformación". "Un proyecto de avances", ha resumido la secretaria general del PSOE Aragón, que reivindicado que el Ejecutivo de Sánchez "sigue trabajando para mejorar la vida de la gente, especialmente para aquellos que lo están pasando peor".