El pueblo de Aragón que esconde un pequeño parque acuático con toboganes en su piscina municipal: 1.600 habitantes y un castillo-palacio del siglo XIV

El verano ya se deja notar en todo Aragón con creces. Una vez ha quedado atrás la primera ola de calor de la temporada, son muchos los expertos que han adelantado que podemos estar ante otro periodo estival de récord en cuanto a temperaturas se refiere. En este contexto, encontrar un plan refrescante para disfrutar del ocio es fundamental, especialmente entre los más pequeños de la casa.

La comunidad aragonesa ofrece un sinfín de opciones y una de las más llamativas y quizás más desconocida la ofrece un pequeño pueblo de Teruel de algo más de 1.500 habitantes censados. Y es que la piscinas municipales del Mora de Rubierlos se han convertido en uno de los espacios de baño más atractivos de Aragón para quienes buscan algo más que una piscina tradicional. Sus llamativos toboganes, visibles nada más entrar en el recinto, la han convertido en una especie de pequeño parque acuático en plena comarca de Gúdar-Javalambre.

La instalación se encuentra en la avenida de Valencia, 19, uno de los pueblos más visitados de la provincia de Teruel durante los meses de verano. Su éxito no se explica únicamente por la posibilidad de darse un baño cuando aprieta el calor, sino por el conjunto de la experiencia: amplias zonas de agua, ambiente familiar, terraza, servicio de bar y una ubicación que permite completar la jornada con una visita al casco histórico del municipio.

Una piscina municipal con espíritu de parque acuático

La principal seña de identidad de la piscina municipal de Mora de Rubielos son sus toboganes. Este elemento, poco habitual en muchas piscinas de verano de carácter municipal, marca la diferencia y hace que el recinto resulte especialmente atractivo para familias con niños. Para los más pequeños, la visita no se limita a nadar o chapotear, sino que se convierte en una jornada de ocio acuático con un punto de aventura.

Ese carácter lúdico ha hecho que muchas personas la definan como un “mini parque acuático” dentro de un pueblo de Teruel. No se trata de un gran complejo turístico ni de una instalación masificada, sino de una piscina municipal que ha sabido reforzar su atractivo con una propuesta sencilla, visual y muy efectiva: combinar el baño de verano con los toboganes y los servicios necesarios para pasar allí buena parte del día.

Toboganes de la piscina municiap / SERVICIO ESPECIAL

El horario también juega a favor de este plan. La piscina abre todos los días de 11.00 a 20.00 horas, una franja amplia que permite organizar la visita tanto por la mañana como por la tarde. Para quienes viajan desde otros puntos de Aragón o de la Comunidad Valenciana, este margen facilita convertir la escapada en una jornada completa, sin tener que limitarse a unas pocas horas de baño.

Bar, terraza y una jornada completa sin salir del recinto

Otro de los elementos que refuerza el atractivo de la piscina de Mora de Rubielos es su servicio de bar. El establecimiento abre antes que las piscinas, desde las 9.30 horas, y permanece operativo hasta el cierre del recinto. Esto permite desayunar, almorzar, comer o tomar algo durante la tarde sin necesidad de desplazarse a otro punto del municipio.

Combina el baño de verano con los toboganes y los servicios necesarios para pasar allí el día

La terraza es uno de los espacios más valorados por quienes acuden a estas instalaciones en verano. En una localidad que recibe numerosos visitantes durante los meses estivales, disponer de una zona donde descansar, comer algo o acompañar a los niños mientras disfrutan del agua añade comodidad a la experiencia. La piscina deja así de ser solo un lugar de baño y se convierte en un punto de encuentro para residentes, familias y turistas.

Mora de Rubielos, mucho más que una piscina de verano

La apertura de la piscina coincide con uno de los momentos de mayor actividad turística en Mora de Rubielos. Este municipio, situado en la Sierra de Gúdar, forma parte de la red de Pueblos Mágicos de España y destaca por un patrimonio histórico que lo convierte en una de las escapadas más completas de Teruel.

El castillo-palacio de los Fernández de Heredia, que se remonta al siglo XIV, es uno de sus grandes símbolos. Su presencia domina la silueta del casco urbano y recuerda el pasado medieval de la localidad. Junto a él, la antigua colegiata de Santa María, las puertas de la muralla, las calles empedradas y las casas señoriales refuerzan esa imagen de villa monumental que atrae a visitantes durante todo el año, pero especialmente en verano.

Noticias relacionadas

Vista de Mora de Rubielos. / EL PERIÓDICO

Por eso, la piscina municipal funciona también como complemento perfecto para una jornada turística. El plan puede comenzar con un paseo por el casco histórico, una visita al castillo o una ruta por los alrededores, y terminar con un baño en las piscinas durante las horas de más calor. Para quienes viajan con niños, esta combinación resulta especialmente práctica: cultura, patrimonio y ocio acuático en un mismo destino.