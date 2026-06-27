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Tarazona ya ha elegido a su Cipotegato 2026

El sorteo ha reunido a 132 aspirantes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tarazona

El Cipotegato encaramado al monumento en la plaza de España de Tarazona, el año pasado.

El Cipotegato encaramado al monumento en la plaza de España de Tarazona, el año pasado. / PABLO IBÁÑEZ

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Con el salón de plenos del ayuntamiento completamente lleno, Tarazona ha celebrado esta mañana el tradicional sorteo para elegir a la persona que encarnará al Cipotegato 2027, una de las figuras más emblemáticas de sus fiestas patronales.

Una mano inocente ha sido la encargada de extraer el nombre del próximo protagonista de esta emblemática tradición. El azar ha querido que el número 97 sea el afortunado o afortunada que asumirá este simbólico papel, así como el suplente del presente año. Como es tradición, la identidad del elegido se mantendrá en secreto hasta que, el próximo 27 de agosto de 2027, cruce la puerta del ayuntamiento y recorra las calles de la ciudad bajo una incesante lluvia de tomates.

El concejal de Festejos anuncia el número ganador en el sorteo celebrado en Tarazona.

El concejal de Festejos anuncia el número ganador en el sorteo celebrado en Tarazona. / Ayuntamiento de Tarazona

Antes de celebrarse el sorteo, el concejal de Festejos, José Antonio Docando, ha querido desear suerte a todos los participantes y ha destacado el orgullo que supone encarnar al Cipotegato. "Somos conscientes de lo profundamente arraigada que está esta tradición entre quienes la sienten y la viven desde dentro. Queremos agradecer la elevada participación registrada este año", ha señalado.

Momento de la votación en el Ayuntamiento de Tarazona.

Momento de la votación en el Ayuntamiento de Tarazona. / Ayuntamiento de Tarazona

En total, se han presentado 132 aspirantes, de los cuales 11 son mujeres. El más joven tiene 18 años, la edad mínima exigida por el reglamento, y el mayor nació en 1970.

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El Cipotegato es el encargado de inaugurar las Fiestas Patronales en honor a San Atilano, que se celebran del 27 de agosto al 1 de septiembre. Esta celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2009, convierte a Tarazona en epicentro de tradición, emoción y participación popular.

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