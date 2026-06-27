Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio HuescaJavier GarcésHerboristerías ZaragozaCoto MatamorosIván FerreiroUCO Barrabés
instagramlinkedin

Los trabajadores de Stellantis Figueruelas que estuvieron de baja en 2023 cobrarán la paga de beneficios tras la decisión del Supremo

La dirección de la empresa ya ha notificado a los sindicatos que acatará la sentencia y abonará el montante en la nómina de junio

Varios trabajadores de una de las líneas de producción de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

Varios trabajadores de una de las líneas de producción de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). / Laura Trives

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Arilla

Adrián Amoedo

Zaragoza / Vigo

Los trabajadores de todas las plantas de Stellantis en España, que tiene en Figueruelas uno de sus puntales, que estuvieron de baja en el año 2023 cobrarán en las próximas semanas la paga de beneficios correspondiente a ese curso. Así se lo comunicó el pasado jueves la dirección de la empresa a la comisión de seguimiento de la CLPI (paga de beneficios), cumpliendo así con una sentencia del Supremo de hace dos semanas.

El Alto Tribunal rechazó el recurso presentado por la empresa y confirmó la sentencia que acabó anulando esta paga en la planta de Figueruelas y del resto de centros de Stellantis en España al considerar que sus condiciones eran discriminatorias al dejar fuera a la gente que estuvo de baja aquel curso. La dirección, por tanto, ya ha trasladado a la plantilla que dará cumplimiento a la sentencia y abonará la diferencia.

La CLPI se calcula en función de los resultados del grupo, no está consolidada y se negocia en paralelo con el convenio colectivo. CC OO, UGT y SIT firmaron el acuerdo sobre la retribución variable, pero la CUT lo recurrió al entender que perjudicaba a los trabajadores que se encontraban de baja, ya que se les reducía la prima.

El Supremo les dio la razón y ahora la empresa ha comunicado que regularizará aquel abono. Así, las personas que estuvieran de incapacidad temporal por contingencias comunes durante 2023 se le abonará el importe de la prima cobrada en 2024 en la nómina del mes de junio. Los empleados que ya no estén en la empresa deberán mandar un correo individual a cpi23zaragoza@stellantis.com en el que incluyan un certificado de titularidad de la cuenta bancaria y una copia del DNI o del NIE.

Suspendida en 2025

No es la primera controversia que surge entorno a esta paga extraordinaria en los últimos tiempos. El pasado mes de febrero, Stellantis dio a conocer unas pérdidas superiores a los 22.000 millones de euros en 2025, lo cual repercutió directamente en este extra, que los 4.500 empleados de la planta de Figueruelas no cobrarán en 2026.

Noticias relacionadas

Se trata de una paga variable, una suerte de tercera extra que los miembros de la plantilla cobraban en el mes de marzo por "beneficios", con cuantías variables en función de la tabla salarial de cada uno. En 2024, la media de esta paga superó los 1.700 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio calcina el restaurante La Junquera en Zaragoza
  2. En directo | Un incendio fuera de control en La Litera obliga a desalojar tres pueblos y a confinar Fonz mientras el viento aviva el fuego que ya ha arrasado mil hectáreas
  3. El propietario del restaurante calcinado en Zaragoza: 'Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable
  4. Ya es oficial: adiós a una histórica travesía cerca de Zaragoza, la nueva avenida ya tiene fecha de apertura al tráfico
  5. Hasta cinco grados de diferencia: estos son los barrios más 'calientes' de Zaragoza
  6. La situación de los patinetes en Zaragoza tras la nueva normativa estatal: 'Son medidas que desincentivan su uso
  7. ¿Cuántas personas viajan gratis en el bus y el tranvía de Zaragoza?
  8. Polémica en el Ayuntamiento de Zaragoza: Natalia Chueca suspende el pleno durante 20 minutos en un debate sobre el Parque de Atracciones

El pueblo de Aragón que esconde un pequeño parque acuático con toboganes en su piscina municipal: 1.600 habitantes y un castillo-palacio del siglo XIV

El pueblo de Aragón que esconde un pequeño parque acuático con toboganes en su piscina municipal: 1.600 habitantes y un castillo-palacio del siglo XIV

Los trabajadores de Stellantis Figueruelas que estuvieron de baja en 2023 cobrarán la paga de beneficios tras la decisión del Supremo

El desaparecido edificio de Zaragoza que fue diseñado por un discípulo de Gaudí que llegó a dirigir las obras de la Sagrada Familia

El desaparecido edificio de Zaragoza que fue diseñado por un discípulo de Gaudí que llegó a dirigir las obras de la Sagrada Familia

Miryam Amaya (68 años), artista y pionera del activismo trans en Zaragoza: "Me ha tirado mucho el barro, la noche y el espectáculo"

Miryam Amaya (68 años), artista y pionera del activismo trans en Zaragoza: "Me ha tirado mucho el barro, la noche y el espectáculo"

Estos son todos los escenarios posibles para el Parque de Atracciones de Zaragoza tras la oferta del grupo argentino Fenix

Aragón reducirá los alumnos por aula en Aragón: "Es un gran primer paso"

Aragón reducirá los alumnos por aula en Aragón: "Es un gran primer paso"

Precios de otro planeta para dormir en Zaragoza la noche del eclipse de agosto: hoteles de hasta 1.400 euros por persona y camas en habitaciones compartidas por 700 euros

Precios de otro planeta para dormir en Zaragoza la noche del eclipse de agosto: hoteles de hasta 1.400 euros por persona y camas en habitaciones compartidas por 700 euros

Casi 300 euros por m²: Zaragoza construye sobre un suelo cada vez más caro y amenaza con encarecer aún más la vivienda

Casi 300 euros por m²: Zaragoza construye sobre un suelo cada vez más caro y amenaza con encarecer aún más la vivienda
Tracking Pixel Contents