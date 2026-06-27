Los trabajadores de Stellantis Figueruelas que estuvieron de baja en 2023 cobrarán la paga de beneficios tras la decisión del Supremo

Los trabajadores de todas las plantas de Stellantis en España, que tiene en Figueruelas uno de sus puntales, que estuvieron de baja en el año 2023 cobrarán en las próximas semanas la paga de beneficios correspondiente a ese curso. Así se lo comunicó el pasado jueves la dirección de la empresa a la comisión de seguimiento de la CLPI (paga de beneficios), cumpliendo así con una sentencia del Supremo de hace dos semanas.

El Alto Tribunal rechazó el recurso presentado por la empresa y confirmó la sentencia que acabó anulando esta paga en la planta de Figueruelas y del resto de centros de Stellantis en España al considerar que sus condiciones eran discriminatorias al dejar fuera a la gente que estuvo de baja aquel curso. La dirección, por tanto, ya ha trasladado a la plantilla que dará cumplimiento a la sentencia y abonará la diferencia.

La CLPI se calcula en función de los resultados del grupo, no está consolidada y se negocia en paralelo con el convenio colectivo. CC OO, UGT y SIT firmaron el acuerdo sobre la retribución variable, pero la CUT lo recurrió al entender que perjudicaba a los trabajadores que se encontraban de baja, ya que se les reducía la prima.

El Supremo les dio la razón y ahora la empresa ha comunicado que regularizará aquel abono. Así, las personas que estuvieran de incapacidad temporal por contingencias comunes durante 2023 se le abonará el importe de la prima cobrada en 2024 en la nómina del mes de junio. Los empleados que ya no estén en la empresa deberán mandar un correo individual a cpi23zaragoza@stellantis.com en el que incluyan un certificado de titularidad de la cuenta bancaria y una copia del DNI o del NIE.

Suspendida en 2025

No es la primera controversia que surge entorno a esta paga extraordinaria en los últimos tiempos. El pasado mes de febrero, Stellantis dio a conocer unas pérdidas superiores a los 22.000 millones de euros en 2025, lo cual repercutió directamente en este extra, que los 4.500 empleados de la planta de Figueruelas no cobrarán en 2026.

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Se trata de una paga variable, una suerte de tercera extra que los miembros de la plantilla cobraban en el mes de marzo por "beneficios", con cuantías variables en función de la tabla salarial de cada uno. En 2024, la media de esta paga superó los 1.700 euros.