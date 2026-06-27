Vox insiste en "la interconexión de cuencas" que amenaza con el trasvase del Ebro

Vox presenta este sábado en Madrid, en el marco de su Asamblea General, el programa de desregulación, su principal apuesta para los Gobiernos autonómicos que comparte desde hace semanas con el Partido Popular. Es el caso de Aragón, que no sale mencionado en el plan -no lo hace ninguna comunidad autónoma-, pero que vuelve a ver la amenaza del trasvase del Ebro entre esas páginas. El partido de Santiago Abascal vuelve a advertir que impulsará "la interconexión de cuencas", que incluiría, según han comentado líderes del partido desde hace tiempo, la intervención en la cuenca del principal río de Aragón.

A lo largo de las 81 páginas que vertebran el documento de la ultraderecha para explicar la desregulación, Vox dedica un apartado al agua, sobre la que dice "ni una gota más al mar mientras el campo se seca". El epígrafe asevera que "España no tiene un problema de escasez de agua, sino de gestión".

El plan de Vox, que este sábado presentarán Carlos Hernández Quero y José María Figaredo, dos de los valores al alza en el partido y que negociaron la conformación del Gobierno de Aragón, señala en materia hidrológica que "cada año se tiran al mar cantidades ingentes de agua dulce, agua que podría regar nuestros campos, abastecer nuestra industria y dar vida a nuestros pueblos, mientras a pocos kilómetros hay regadíos resecos, cultivos perdidos y comarcas enteras sometidas a restricciones".

"Impulsaremos la interconexión de cuencas para convertir España en una auténtica autopista del agua"

Vox insiste en que en España "no falta agua" y sí echa en falta "infraestructura para llevarla de donde sobra a donde hace falta", un eufemismo ante los trasvases que, en los últimos tiempos, los líderes del partido en Aragón han tachado de "palabra viciada". "Sobran décadas de trabas y bloqueos ideológicas que impiden construir un embalse, una balsa, una desaladora o una conducción", analizan en Vox.

"Impulsaremos la interconexión de cuencas para convertir España en una auténtica autopista del agua", resume el documento del partido de Abascal sobre sus planes para cambiar la política hidrológica del país.

Medidas ambientales

En la ejecución de esta normativa, Vox avanza que su plan incluye que las infraestructuras hidráulicas tendrán "la misma tramitación exprés" que quieren realizar en todos los proyectos ambientales: "Plazos cerrados, una sola evaluación ambiental y silencio".

A renglón seguido, la ultraderecha destaca que las evaluaciones ambientales cambiarán si se llega a aplicar su plan de desregulación, al "establecer una sola evaluación ambiental por proyecto, con un plazo máximo tasado de cumplimiento estricto". Y añaden que si la Administración competente no cumple con los plazos, "el expediente caduca a favor del promotor y la Administración responderá por los perjuicios causados". "La evaluación ambiental existe para proteger el entorno con seriedad técnica, no para servir de coartada burocrática indefinida", rematan en este apartado.

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El último de los epígrafes dedicados al apartado ambiental señala "el fin de la duplicidad" en los informes. Vox reivindica que "cuando una norma europea o estatal ya exige un informe, no cabe que la comunidad autónoma o el ayuntamiento exijan otro encima sobre lo mismo". Resume el plan de desregulación: "Un proyecto, una autorización, un informe".