Los alcaldes de la A-68 piden que "las obras no paren" ante el desfase en el tramo entre El Burgo y Fuentes

El evidente retraso en las obras de la A-68 entre El Burgo y Fuentes de Ebro cansa a los ciudadanos que cada día hacen uso de las infraestructuras de la zona para viajar a su trabajo o hacer desplazamientos rutinarios. Un retraso al que se suma el modificado del contrato del tramo de casi 19 kilómetros de la N-232 entre estas dos localidades, con un sobrecoste de once millones de euros.

Las reacciones dentro de los ayuntamientos afectados por esta situación no son muy distintas a las de cualquier vecino de a pie. Pilar Palacín, alcaldesa de Fuentes de Ebro, insiste: "Lo importante es que las obras no paren".

Palacín admite que "no valora el modificado ni las licitaciones, eso va por otro lado". Pero sí analiza lo que afecta a todos los ciudadanos. "Lo que queremos es que la intervención no pare porque lleva ya un retraso muy evidente", resume Palacín, que es una más de las cientos de personas que "sufren cada día" la demora de un trazado que acumula, a finales de junio de 2026, cuatro años de retraso respecto a las previsiones iniciales y un sobrecoste del 38%, hasta alcanzar un gasto de 85 millones de euros.

"El problema principal sería que todo se parase, porque todo va muy despacio", remacha Palacín, que destaca que los vecinos de las localidades son "los mayores afectados" por la situación de las infraestructuras.

En términos parecidos, aunque de manera más escueta, se expresa Jesús Boned, alcalde de Alfajarín, otro de los municipios que padecen los efectos. "Más de lo que han dicho los vecinos, poco se puede decir", resume Boned, en referencia a los ciudadanos que criticaron la situación de las infraestructuras en este diario. El regidor destaca que "el retraso es muy grande" en la construcción de este desdoblamiento.

En el otro extremo de la vía, llegando a Teruel, el modificado del contrato y el retraso en las obras llega con su eco. La semana pasada, algunos de los alcaldes de la Plataforma A-68 ¡YA! se reunieron para retomar la actividad de la asociación, tal y como adelantó Diario de Teruel y ha podido confirmar este diario.

Uno de los regidores presentes en el encuentro fue Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz. "Tenemos que llegar a un acuerdo entre todos y desde el consenso", repite por teléfono el alcalde al que hace unas semanas le pusieron deberes sobre la A-68: "Cuando anunciamos la incorporación de Motorland a Moto GP para la temporada 2027, Carmelo Ezpeleta (CEO de Dorna) me dijo que teníamos que presionar un poco, que estábamos callados".

Fue un impulso para recuperar la plataforma de "la autovía de los 40 años", según ironiza Estevan, que quiere elaborar "un documento más allá de colores políticos" que recoja "reivindicaciones e ideas" que se puedan trasladar a Transportes. El resultado que esperan es "un calendario que nos digan cómo va a ir, porque se quiere mirar hacia delante" y poner solución a "una cuestión que es para todos los ciudadanos". Estevan planea, con otros regidores, movilizaciones y acciones en la segunda mitad del año para reclamar el avance de las obras.