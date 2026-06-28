Aragón activa la alerta por fuertes lluvias y tormentas: avisos naranjas en Zaragoza este domingo
La Aemet también ha emitido el aviso amarillo para Huesca y Teruel durante toda la jornada
El Gobierno de Aragón ha activado este domingo el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) en fase de alerta ante la previsión de lluvias y tormentas que afectarán de forma generalizada a la comunidad autónoma durante este domingo.
La activación del plan tiene como objetivo reforzar el seguimiento de la evolución meteorológica, facilitar la coordinación entre las administraciones y los servicios de emergencia y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pueda derivarse de los fenómenos previstos.
Avisos meteorológicos de la Aemet
Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se han emitido los siguientes avisos meteorológicos:
- Aviso naranja por tormentas en la provincia de Zaragoza y aviso amarillo en las provincias de Huesca y Teruel, entre las 13.00 y las 22.00 horas.
- Aviso amarillo por lluvias en el conjunto de Aragón, también entre las 13.00 y las 22.00 horas.
Asimismo, para la jornada del lunes 29 de junio, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en las comarcas turolenses de Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo, entre las 12.00 y las 21.00 horas.
Consejos de autoprotección
Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha informado de la activación del plan y de los avisos meteorológicos a las comarcas y organismos implicados, con el fin de que adopten las medidas preventivas que consideren oportunas.
De forma paralela, el Gobierno de Aragón y el 112 Aragón difunden los avisos y recomendaciones de autoprotección a través de sus canales oficiales y redes sociales, desde donde se mantendrá puntualmente informada a la ciudadanía sobre la evolución del episodio y las posibles incidencias que puedan producirse.
- Última hora del incendio forestal en Tamarite de Litera, en directo: el Gobierno de Aragón desconfina Fonz, pero mantiene el desalojo de tres municipios
- En directo | Un incendio fuera de control en La Litera obliga a desalojar tres pueblos y a confinar Fonz mientras el viento aviva el fuego que ya ha arrasado mil hectáreas
- El destino elegido por miles de aragoneses cada verano que lucha contra una plaga de serpientes: 'Ni con un ejército preparado para acabar con ellas lo conseguiríamos
- Una de las primeras herboristerías de Zaragoza se despide de su histórica tienda en el centro: “Es un paso hacia el futuro”
- El supermercado cooperativo de Zaragoza donde los tomates saben a tomate: 'Aquí no hace falta mirar las etiquetas
- Los trabajadores de Stellantis Figueruelas que estuvieron de baja en 2023 cobrarán la paga de beneficios tras la decisión del Supremo
- El desaparecido edificio de Zaragoza que fue diseñado por un discípulo de Gaudí que llegó a dirigir las obras de la Sagrada Familia
- La situación de los patinetes en Zaragoza tras la nueva normativa estatal: 'Son medidas que desincentivan su uso