Aragón activa la alerta por fuertes lluvias y tormentas: avisos naranjas en Zaragoza este domingo

El Gobierno de Aragón ha activado este domingo el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) en fase de alerta ante la previsión de lluvias y tormentas que afectarán de forma generalizada a la comunidad autónoma durante este domingo.

La activación del plan tiene como objetivo reforzar el seguimiento de la evolución meteorológica, facilitar la coordinación entre las administraciones y los servicios de emergencia y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pueda derivarse de los fenómenos previstos.

Avisos meteorológicos de la Aemet

Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se han emitido los siguientes avisos meteorológicos:

Aviso naranja por tormentas en la provincia de Zaragoza y aviso amarillo en las provincias de Huesca y Teruel , entre las 13.00 y las 22.00 horas .

en la provincia de y en las provincias de , entre las . Aviso amarillo por lluvias en el conjunto de Aragón, también entre las 13.00 y las 22.00 horas.

Asimismo, para la jornada del lunes 29 de junio, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en las comarcas turolenses de Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo, entre las 12.00 y las 21.00 horas.

Avisos de la Aemet para este domingo, 28 de junio. / AEMET

Consejos de autoprotección

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha informado de la activación del plan y de los avisos meteorológicos a las comarcas y organismos implicados, con el fin de que adopten las medidas preventivas que consideren oportunas.

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De forma paralela, el Gobierno de Aragón y el 112 Aragón difunden los avisos y recomendaciones de autoprotección a través de sus canales oficiales y redes sociales, desde donde se mantendrá puntualmente informada a la ciudadanía sobre la evolución del episodio y las posibles incidencias que puedan producirse.