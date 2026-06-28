Biscarrués inaugura con gran expectación su Museo del Tiempo: "Es el legado único de toda una vida"
La nueva apuesta museística es un homenaje en vida al legado de Tomás Borau, tras una vida dedicada a la relojería monumental
La inauguración del Museo del Tiempo de Biscarrués se ha convertido en una emotiva celebración colectiva que reunió a vecinos, familiares, visitantes y amigos para arropar al Ayuntamiento de Biscarrués y a Tomás Borau en un acto cargado de simbolismo, reconocimiento y gratitud.
El nuevo espacio cultural ha abierto sus puertas entre una gran expectación, poniendo en valor un legado único construido durante toda una vida de dedicación a la relojería monumental y al oficio de campanero. Un patrimonio que, gracias a la generosidad de Tomás Borau y de su familia, permanecerá para siempre en Biscarrués como parte de la memoria colectiva del municipio.
El ayuntamiento quiso agradecer la extraordinaria respuesta de todas las personas que llenaron el museo y acompañaron este homenaje en vida a quien ha sabido conservar, restaurar y transmitir un conocimiento artesanal que hoy constituye un patrimonio histórico, técnico y humano de un valor incalculable. La celebración continuará el próximo sábado 1 de agosto, cuando Biscarrués volverá a reunirse para inaugurar la restauración y puesta en funcionamiento de las campanas, culminando así otro de los grandes hitos de este proyecto de recuperación del patrimonio sonoro del municipio.
El Museo del Tiempo nace como un espacio singular que reúne relojes monumentales, mecanismos históricos, campanas y diferentes formas con las que el ser humano ha intentado medir el paso del tiempo. Un recorrido por la historia de la técnica, la artesanía y la vida cotidiana que encuentra su mejor representación en el trabajo paciente y minucioso de Tomás Borau.
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