Biscarrués inaugura con gran expectación su Museo del Tiempo: "Es el legado único de toda una vida"

La inauguración del Museo del Tiempo de Biscarrués se ha convertido en una emotiva celebración colectiva que reunió a vecinos, familiares, visitantes y amigos para arropar al Ayuntamiento de Biscarrués y a Tomás Borau en un acto cargado de simbolismo, reconocimiento y gratitud.

El nuevo espacio cultural ha abierto sus puertas entre una gran expectación, poniendo en valor un legado único construido durante toda una vida de dedicación a la relojería monumental y al oficio de campanero. Un patrimonio que, gracias a la generosidad de Tomás Borau y de su familia, permanecerá para siempre en Biscarrués como parte de la memoria colectiva del municipio.

Un momento de la apertura del Museo del Tiempo, en Biscarrués. / Ayuntamiento de Biscarrués

El ayuntamiento quiso agradecer la extraordinaria respuesta de todas las personas que llenaron el museo y acompañaron este homenaje en vida a quien ha sabido conservar, restaurar y transmitir un conocimiento artesanal que hoy constituye un patrimonio histórico, técnico y humano de un valor incalculable. La celebración continuará el próximo sábado 1 de agosto, cuando Biscarrués volverá a reunirse para inaugurar la restauración y puesta en funcionamiento de las campanas, culminando así otro de los grandes hitos de este proyecto de recuperación del patrimonio sonoro del municipio.

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El Museo del Tiempo nace como un espacio singular que reúne relojes monumentales, mecanismos históricos, campanas y diferentes formas con las que el ser humano ha intentado medir el paso del tiempo. Un recorrido por la historia de la técnica, la artesanía y la vida cotidiana que encuentra su mejor representación en el trabajo paciente y minucioso de Tomás Borau.