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La Bonoloto deja dos premios de más de 50.000 euros a dos vecinos de Barbastro y Binéfar

Cada uno se embolsará 53.992,27 euros como acertantes de Segunda Categoría, cinco aciertos más el complementario

Imagen de archivo de una bonoloto.

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El sorteo de la Bonoloto de este sábado 27 de junio ha dejado en la provincia de Huesca más de 100.000 euros en dos premios repartidos a partes iguales entre dos acertantes, vecinos de Barbastro y Binéfar.

Cada uno se embolsará 53.992,27 euros como acertantes de Segunda Categoría --cinco aciertos más el complementario--, al igual que otro agraciado en Valladolid capital, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El acertante binfarense consignó su boleto en la Administración de Loterías de Binéfar 'El Sol', situada en la avenida Aragón, 31, minetras que en el caso del agraciado barbastrense la suerte se la trajo el estanco situado en la calle Saint Gaudens, 28.

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La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado ha estado formada por los números 48, 11, 23, 27, 34 y 12. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.649.724,50 euros.

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