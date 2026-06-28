Cámara y Feria: Una alianza histórica impulsando el futuro empresarial

Este año se celebra una doble efeméride: el 140 aniversario de la Cámara de Comercio de Zaragoza y el 85 aniversario de la Feria de Zaragoza. Lejos de ser solo una feliz coincidencia en el calendario, la confluencia de estas dos fechas tan señaladas consolida una trayectoria histórica de ambas entidades trabajando de forma conjunta, tendiendo puentes sólidos y sumando fuerzas de manera ininterrumpida para potenciar el desarrollo económico, industrial y comercial de toda la región.

La colaboración estratégica entre ambas instituciones ha quedado plenamente demostrada en los últimos grandes escaparates internacionales organizados en el recinto ferial. En las recientes ediciones de citas tan cruciales para la economía global como FIMA (Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola) y Smopyc (Salón Internacional de Maquinaria para Obras Públicas, Construcción y Minería), la Cámara de Comercio de Zaragoza ha contado con un stand propio, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para profesionales, delegaciones internacionales y autoridades.

Y es que las ferias actuales ya no se limitan a la exhibición estática de maquinaria, productos y equipos. Hoy en día, estos certámenes se han transformado en auténticos hubs de innovación y digitalización, cuyo programa contempla una amplia y ambiciosa agenda de actividades paralelas. Estos eventos están diseñados específicamente para generar conocimiento de vanguardia, fomentar el intercambio de experiencias sectoriales, analizar las tendencias disruptivas del mercado e impulsar un networking de alto nivel que se traduce en oportunidades reales de negocio.

En este marco idóneo, la Cámara de Comercio desplegó una intensa programación de contenidos técnicos y mesas durante ambos certámenes. Esta actividad estuvo respaldada y acompañada en todo momento por las empresas socias del Club Cámara Zaragoza, la plataforma empresarial de referencia en la provincia que aglutina el dinamismo y la ambición de las compañías locales con proyección exterior.

La colaboración estratégica entre ambas instituciones ha quedado plenamente demostrada en los últimos grandes escaparates internacionales organizados en el recinto ferial. / Servicio especial

Reunión estratégica para crear nuevas sinergias

Con el firme objetivo de seguir estrechando estos lazos históricos, los equipos directivos de la Cámara y de la Feria se reunieron la semana pasada en una provechosa jornada de trabajo orientada al futuro. Este encuentro estuvo enfocado a poner en común sus proyectos actuales y, sobre todo, a diseñar de forma consensuada el mapa de ruta estratégico para los próximos años.

El propósito es aprovechar al máximo las fortalezas de cada institución para multiplicar el impacto positivo en el tejido empresarial aragonés. Durante el encuentro, se evaluaron los resultados de los proyectos conjuntos desarrollados a lo largo del último ejercicio, prestando especial atención a los programas de internacionalización, misiones comerciales inversas y digitalización pyme. Asimismo, se apuntaron innovadoras líneas de colaboración en sectores emergentes para los próximos meses.

Esta alianza renovada promete seguir generando sinergias que consoliden a Zaragoza como un referente indiscutible de dinamismo empresarial, atracción de talento, innovación y proyección internacional en el sur de Europa.

Esta alianza renovada promete seguir generando sinergias que consoliden a Zaragoza como un referente indiscutible de dinamismo empresarial / Servicio especial

Y además...

Whitewater Treatmen se incorpora al Club Empresa Líder

Whitewater Treatmen se incorpora al Club Empresa Líder / Servicio especial

Whitewater Treatment se ha incorporado al Club Líder, la plataforma de liderazgo y networking. Esta multinacional irlandesa con sede en Zaragoza está especializada en ingeniería y tratamiento de recursos hídricos para uso industrial. Jack Reynolds, director de Desarrollo de negocio en Whitewater España, y Jorge Villarroya, presidente de Cámara Zaragoza, firmaron el acuerdo.

Laboral Kutxa se suma como miembro del Club Empresa Líder

Laboral Kutxa se suma como miembro del Club Empresa Líder. / Servicio especial

Laboral Kutxa entra a formar parte del Club Líder. La incorporación coincide con la celebración de su 25º aniversario en Aragón. Fundada en 1959, la entidad destaca por mantener un enfoque orientado a la economía social. Fernando Giménez, director de Aragón y Cataluña en Laboral Kutxa, y Jorge Villarroya, presidente de Cámara Zaragoza, firmaron el acuerdo.