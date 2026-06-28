Juan Carlos Dueñas, presidente del clúster de Automoción: "Estamos preparados para acelerar y adaptarnos a la velocidad del mercado chino"

El sector de la automoción vive una gran transformación. ¿Cómo definiría este momento?

Es un momento de transformación y de oportunidades. ¿Por qué? Porque los fabricantes de China han visto que en España podemos fabricar coches, podemos ser empresas colaboradoras en la fabricación de coches eléctricos. Han visto una oportunidad. España es el segundo país productor de coches en Europa y sabemos hacerlos de alta calidad y muy competitivos.

¿Cuál es el reto más inminente?

Ante toda esta cantidad de fabricantes chinos que quieren localizarse en España, aprovechar que nuestras empresas del clúster tengan las oportunidades de generar nuevos modelos de negocio que les ayuden a seguir avanzando. Eso para mí es el elemento clave.

¿Qué cambios va a imprimir en el clúster tras el liderazgo de Benito Tesier?

Lo que el señor Tesier ha hecho bien, lo vamos a mantener. Pero la situación de los últimos trece años no tiene nada que ver con la actual. Ahora tenemos que adaptarnos a esos nuevos retos, tanto desde la visión de la 'smart manufacturing', o la manufactura avanzada, la digitalización y los coches eléctricos. Eso es lo que realmente está demandando el mercado.

El presidende del clúster de la Automoción de Aragón, Juan Carlos Dueñas. / Miguel Angel Gracia

¿El nivel de formación que hay en la industria aragonesa es suficiente para afrontar estas transformaciones o hay que incidir ahí, precisamente?

Desde el clúster estamos haciendo formación adaptada a las nuevas necesidades. Tenemos formación en inteligencia artificial, en nuevas tecnologías de la industria 4.0... Desde el clúster ya promovemos esa adaptación. Además, se ha hecho un gran esfuerzo de colaboración con centros que hay en Zaragoza precisamente para avanzar en formación.

¿Cómo puede aprovechar la industria local el impacto de la gigafactoría de baterías en Figueruelas y la llegada de Leapmotor?

Nosotros estamos trabajando en este nuevo ecosistema, donde vemos todo el valor añadido de esas nuevas celdas y la construcción de esas baterías. A partir de ahí, lo que decimos a nuestros socios es que les informaremos de cómo se tienen que adaptar para ser partícipes de esa nueva cadena de valor. Y respecto a Stellantis, estamos muy satisfechos de estas nuevas oportunidades porque nuestros 140 socios van a tener oportunidades de colaborar con estas marcas.

La llegada de fabricantes chinos se está consolidando en Aragón. ¿Es algo que abre oportunidades o que genera más interrogantes por la dependencia europea de los grupos chinos?

Hemos estado en un viaje en China hace un mes, en el cual hemos visto 10 fabricantes de coches, cómo trabajan, cuál es su capacidad, cuál es la tecnología que implementan, con qué grado de rapidez evolucionan los coches y por eso para nosotros es una oportunidad. Mientras, en Europa se está trabajando para que el 70% de los coches sean 'made in Europe' y eso nos va a permitir coger esas nuevas oportunidades a la hora de construir y fabricar coches de marcas chinas.

"La industria del automóvil es global. Por supuesto que a nosotros nos gustaría que el 100% fuera 'made in Europe', pero entendemos que ellos han definido ese 70% y para nosotros es mejor que nada"

El 70% de coches 'made in' Europa que se define en el 'local content', ¿es suficiente para proteger a la industria local?

La industria del automóvil es global. Por supuesto que a nosotros nos gustaría que el 100% fuera 'made in Europe', pero entendemos que ellos han definido ese 70% y para nosotros es mejor que nada. Aunque evidentemente si ese 70% pudiera subir a un 80% o un 90%, estaríamos encantados y alineados.

¿Qué destacaría de su viaje a China, qué aprendizajes se traen? ¿Hay alguna alianza en camino?

La primera clave es la velocidad, lo que llamamos el 'China speed'. Hacen las cosas a más velocidad que en Europa y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esas nuevas formas. Creo que estamos preparados y que todos los socios del clúster tenemos esa capacidad y flexibilidad para acelerar y adaptarnos a esas nuevas necesidades del mercado. Y, por otro lado, la tecnología. Los coches chinos tienen mucha más tecnología a nivel de la información del coche que los europeos. Las colaboraciones de marcas chinas en España no paran de anunciarse. Al final nosotros tenemos una cadena de proveedores altamente cualificada, con muchos años de experiencia y, en cuanto nos conocen, visualizan que podemos ayudarles a su implantación en Europa.

¿De ese viaje se extrae alguna colaboración más en Aragón?

Colaboración definida no hay ninguna, pero las noticias y las decisiones van avanzando día a día. Lo único que podemos decir desde el clúster es que estamos abiertos a colaborar. A todas aquellas empresas que sean proveedores de actuales fabricantes chinos que se quieran localizar en España, decirles que el clúster es un ecosistema facilitador que les puede ayudar a esa implantación. Pero ahora mismo no tenemos ninguna colaboración definida.

¿Cree que un viaje de una representación del Gobierno de Aragón ayudaría a estrechar lazos con nuevos socios?

Nosotros desde el clúster nos preocupamos y tomamos esa decisión (de viajar a China) porque era importante, pero esa pregunta no la puedo contestar.

Otro de los retos del automóvil es la descarbonización, con el horizonte de 2035 eu Europa. ¿Cree que el plazo es correcto y se habrá llegado entonces al gran público?

En el momento en que haya ayudas públicas a los coches, se acelere el tema de las infraestructuras, que las baterías tengan más tiempo de conducción, además de que baje el precio del coche eléctrico... Esas cuatro palancas van a ayudar al desarrollo de esta transformación. Que en el 2035 sea todo o nada, pues pues no te lo puedo asegurar ya que dependerá de la evolución de los próximos cinco o seis años.

¿Cuál cree que es la clave para que, mientras en Europa cierran algunas fábricas de coches, en Aragón se plantee la posibilidad incluso de llegar a los máximos de producción en Stellantis Figueruelas?

Leapmotor quiere producir coches aquí en Zaragoza y eso ha permitido que nuevos modelos que ya están confirmados, el B10 y el SUV, impliquen que la planta pueda producir más coches. La verdad es que la situación es muy buena, con muchas oportunidades de futuro.

Desde el clúster han puesto en marcha iniciativas para atraer talento, como la llegada de jóvenes trabajadores argentinos con formación especializada para cubrir algunos puestos. ¿Faltan realmente trabajadores en el sector?

Nosotros ya hemos hecho la prueba piloto al traer estas 18 personas de Argentina, que es una forma de atraer talento. Por otra parte, si automatizamos procesos, quienes hacían esas tareas anteriormente, las recualificamos para que puedan hacer otra actividad, con lo cual también estamos supliendo esa posible falta de talento. Esas son las dos grandes vías con las que estamos trabajando. Si cada vez vienen más industrias, necesitaremos más talento. Pero el talento no se saca de la noche a la mañana. Si aparecen oportunidades con otros países, es muy pronto para decirlo, y hay que tener en cuenta la barrera del idioma.

¿Cómo pu

Dueñas, frente a la redacción de El Periódico. / Miguel Angel Gracia

ede aprovechar Aragón el impulso de los vehículos de baterías?

Con esa posible relocalización de algunos productos que tienen las baterías, podemos buscar dentro de esa cadena de valor qué socios pueden participar en ella. Tenemos una cosa clara en el clúster: tenemos que participar en esa cadena de valor y conocer el montaje de una batería desde la célula hasta hasta la conexión en el coche. A partir de ahí, iremos investigando cómo podemos aportar valor a esa cadena.

¿Pueden llegar más empresas proveedoras del sector de las baterías?

Esto cambia día a día, los fabricantes de marcas chinas trabajan con sus proveedores en China, pero pueden venir nuevos fabricantes. Lo que hacemos desde el clúster es ayudar a esas empresas, cuando nos llaman, a poder localizarse en Aragón de una forma lo más fácil posible.

¿Cómo se pueden crear sinergias entre el conocimiento vinculado a los centros de datos con la digitalización del automóvil?

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Estamos definiendo cuál es la cadena de valor del software que llevan los coches. Y en la parte más alta de toda esa cadena de valor están los centros de datos. Nosotros queremos saber cómo funcionan, pero esa información no depende de nosotros. Queremos colaborar en cómo esos datos se pueden transferir de forma inteligente al coche, pero esa es la única sinergia que podemos buscar con ellos.